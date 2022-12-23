Galatasaray'dan gurbetçi atağı! Aslan genç yıldızları gözüne kestirdi

Galatasaray, Bayern Münih II'den Yusuf Kabadayı'nın dışında iki gurbetçiyi daha gözüne kestirdi. Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, bir yandan da genç isimleri transfer etmeyi hedefliyor. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih II'de forma giyen sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı ile temasa geçmiş ve genç oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray'ın iki gurbetçi yıldız için daha girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Yönetim, bu isimleri de transfer ederek kadroyu gençleştirmeyi hedefliyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın yine Bayern Münih II'de forma giyen ön libero Eyüp Aydın ve Nürnberg U19 takımında oynayan 10 numara Can Uzun için de istekli olduğu ve kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Galatasaray'ın transfer etmek istediği 18 yaşındaki Eyüp Aydın'ın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan Eyüp, bu sezon 19 maçta görev alırken 3 gol ve 4 asiste imza attı. Transfer listesinde yer alan bir başka isim olan Can Uzun'un Nürnberg ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 17 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 11 karşılaşmada oynadı. 9 gol ve 4 asistle 13 gole katkıda bulundu.
ONUR DİĞER ADI: SAVAŞÇI
G.Saray'ın transfer etmek istediği Eyüp Aydın, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bayern Münih II forması giyen genç yetenek, savaşçı kimliği ve bitmek bilmez enerjisiyle adından söz ettiriyor.