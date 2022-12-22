Galatasaray'dan gurbetçi atağı! Aslan Yusuf Kabadayı'dan sonra iki genç yıldız için daha harekete geçti

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da genç isimleri transfer etmenin planlarını yapıyor.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih II'de forma giyen sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı ile temasa geçmiş ve genç oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray'ın iki gurbetçi yıldız için daha girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar'ın yine Bayern Münih II'de forma giyen ön libero Eyüp Aydın ve Nürnberg U19 takımında oynayan 10 numara Can Uzun için de istekli olduğu ve kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.