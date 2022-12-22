Galatasaray'dan gurbetçi atağı! Aslan Yusuf Kabadayı'dan sonra iki genç yıldız için daha harekete geçti

Transfre listesinde yer alan bir başka isim olan Can Uzun'un Nürnberg ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 17 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 11 karşılaşmada oynadı. 9 gol ve 4 asistle 13 gole katkıda bulundu.

500 bin Euro piyasa değeri olan Yusuf Kabadayı'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. İki kanatta ve santrafor bölgesinde forma giyebilen Kabadayı, 7 maçta 2 gol kaydetti.