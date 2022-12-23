Fenerbahçe gözünü Fildişili orta saha oyuncusu Mohammed Diomande'ye dikti

Yarın oynayacağı Trabzonspor derbisiyle Süper Lig'e yeniden iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper bölgesi için Adana Demirsporlu Samet Akaydın ile büyük oranda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler merkez orta saha için Fildişili yıldızın peşine düştü. Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Mohamed Diomande için oyuncunun menajeri ile temasa geçen Sarı-Lacivertli kurmayların bu transfer için ciddi kulüplerle rekabete girdiği öğrenildi. Mohamed Diomande'yi Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un da kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan Fildişili oyuncu merkez orta sahada görev yapıyor. Kulübü ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Diomande'nin piyasa değeri 2.5 milyon Euro civarında. Oyunun her iki yönünü oynaması ve gelişime açık olması nedeniyle tercih sebebi olan Fildişi oyuncu 21 yaşında olduğu için ocak ayında transfer edilmesi durumunda yabancı kontenjanına dahil edilmeyecek. Ancak Fenerbahçe ocak ayında kadrosuna katamasa bile sezon sonunda da oyuncu için çaba zarf edeceği gelen haberler arasında.