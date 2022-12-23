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    Beşiktaş, F.Bahçe’de forma giyen Miha Zajc’ın transferi için düğmeye bastı

    Transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal, ezeli rakibi F.Bahçe’de gözden düşen ve gelecek planlarında yer almayan Miha Zajc ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

    Kartal’ın Zajc planı

    Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler ara transferde kadroya dahil edilecek isimlere çevrildi. Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile ilgili devam eden süreci çok yakından takip etmeyi sürdürüyor.



    ZAJC AYRILMAK ÜZERE
    Miha Zajc ile Fenerbahçe arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz devam ediyor. Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından gözden düşen ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş, Zajc Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transfer hamlesi yapacak ve temaslar da sıklaşacak.



    ŞANS BULAMIYOR
    2021-22 sezonunda Fenerbahçe'de 41 maçta 9 gol 1 asist üreten futbolcu, bu sezon 13 maçta 2 gol 1 asist kaydetti. Miha Zajc merkez orta saha dışında 10 numara ve sol açık mevkilerinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Zajc'la ilgili sürecin bir an evvel sonuçlanmasını bekliyor.

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