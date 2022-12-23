



ZAJC AYRILMAK ÜZERE

Miha Zajc ile Fenerbahçe arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz devam ediyor. Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından gözden düşen ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş, Zajc Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transfer hamlesi yapacak ve temaslar da sıklaşacak.