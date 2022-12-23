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    Arthur Masuaku için Yunan ekibi Olympiakos’un devreye girdi

    Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in performansını beğenmediği Arthur Masuaku için Yunan ekibi Olympiakos’un devreye girdiği iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Arthur Masuaku için Yunan ekibi Olympiakos’un devreye girdi

    İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan Beşiktaş'a transfer edilen Arthur Masuaku, Siyah-Beyazlılar'da beklentilerin altında kaldı. Teknik patron Şenol Güneş, yönetimle yaptığı görüşmede Demokratik Kongolu futbolcunun performansından memnun olmadığını ve yeni bir transfer istediğini iletti. Yakın zamanda Galatasaray'dan Hollandalı Patrick Van Aanholt'u da takip eden Olympiakos, Beşiktaş'ta oynayan Arthur Masuaku'yu listesine aldı ve görüşmeler de başladı. Olympiakos Teknik Direktörü Michel, Masuaku ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta 12 maçta 2 asist yapan futbolcunun da Yunan temsilcisine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.



    TFF'DEN BEŞİKTAŞ'A ZİYARET
    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Beşiktaş'ı ziyaret etti. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki görüşmede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi de yer aldı. Çebi, "Kendilerine kulübümüz ile ilgili bilgiler verdik. Altyapıdaki oyuncularımıza eğitim veriyoruz. Beşiktaş olarak tarih boyunca altyapımıza önem verdik. Öyle de devam edecek" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyük Ekşi ise "Futbol Akademisi projemizi hızla hayata geçirmek için gereken adımları atıyoruz. Bunu bir zorunluluk olarak getireceğiz ama kulüplerimizin altyapıya ayırmaları gereken finansman konusu da masamızda" diye konuştu.



    FENERBAHÇE PARTİZAN'A TESLİM
    THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Obradovic'in takımı Partizan'a 73-72 yenildi ve 5. yenilgisini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 37-33 üstün tamamladı. Sarı-Lacivertliler, maçın son çeyreğinde savunmada büyük sıkıntı çekti. Partizan son periyotta 22 sayı bulurken Fenerbahçe ise 15 sayıda kaldı. Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Beko'dan Scottie Wilbekin oldu. Yıldız basketbolcu mücadeleyi 14 sayıyla tamamladı. Partizan'da ise Mathias Lessort 13 sayıyla galibiyete direkt etki etti.



        SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMP0
        Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



        GBAMIN KONTROL ALTINDA
        Trabzonspor'un Samsunspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçına ilk 11'de başlayan Gbamin, maçın 32.dakikasında kendisini yere bırakınca oyundan alınmıştı. Oyuncunun yapılan kontrollerinde ise geçici görme kaybı yaşadığı ve şu an durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gbamin'in Fenerbahçe maçında forma giymesi bekleniyor.

        Lazio'dan sonra Empoli de peşinde
        GALATASARAY'IN
        Lazio ile oynadığı hazırlık maçı sonrası İtalyan ekibi Lazio'nun transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz'a bir takım daha talip oldu. İtalya Ligi ekiplerinden Empoli'nin genç yıldız için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Genç yetenek hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermişti.
        GALATASARAY'IN
        Lazio ile oynadığı hazırlık maçı sonrası İtalyan ekibi Lazio'nun transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz'a bir takım daha talip oldu. İtalya Ligi ekiplerinden Empoli'nin genç yıldız için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Genç yetenek hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermişti.


        FENERBAHÇE MAÇI BANA İYİ ANLATILDI
        Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuştu. Bardhi, "Geldiğim ilk günden beri bana Fenerbahçe maçları bana anlatıldı. Ne kadar büyük bir atmosfer olduğunu, nasıl duygularla oynandığını biliyorum. Bu zorlu maç için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

        FORM DURUMU İYİ
        Bardhi Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba gecesi oynanan Samsun maçındaki performansıyla tam puan aldı.



            LAZİO'DAN SONRA EMPOLİ DE PEŞİNDE
            Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçı sonrası İtalyan ekibi Lazio'nun transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz'a bir takım daha talip oldu. İtalya Ligi ekiplerinden Empoli'nin genç yıldız için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Genç yetenek hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermişti.



            ÇAYKUR RİZE'DEN DEMİR YUMRUK
            Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor uzatmaya giden maçta Adana Demirspor'u 4-3 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Rize, ilk yarıyı Sefa ve Deniz'in golleriyle 2-0 üstün geçti. A.Demir, 68'de panaltıdan Akintola ile farkı 1'e indirdi. 85'te Emre Akbaba eşitlik golünü attı. 87'de Ç.Rize penaltı kazandı. Penaltıyı Ertaç çıkardı. Rize, 105'te Kubilay ve 109'da Ayberk ile 4-2'yi yakaladı. 117'de A.Demirli Yusuf Sarı maçın skorunu belirledi. Günün ilk maçında ise Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Konyaspor ise uzatmada Bodrumspor'u 3-2 mağlup ederek kupada yoluna devam etti. Gaziantep ise Bolu'yu 3-1 yendi.

            TÜRK MİLLİ TAKIMI FIFA'DA 44'ÜNCÜ SIRADA
            FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti. Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci basamakta yer aldı.

            ANADOLU EFES'İN KONUĞU PANATHİNAİKOS
            THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün Anadolu Efes Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'ta başlayacak. Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan temsilcisi 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.

            BELLİNGHAM'IN GÖZÜ REAL MADRİD'DE
            İspanyol basını, M.United ve M.City'nin hedefindeki Jude Bellingham'ın yeni rotasını duyurdu. Dortmund forması giyen Bellingham, Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Bellingham'a 90 milyon euro değer biçiliyor. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

            HAKAN ÇALHANOĞLU: KALMAK İSTİYORUM
            İtalya Ligi'nde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceği için konuştu. Çalhanoğlu, "Sportif direktör, beni henüz yeni sözleşme konusunda görüşmeye çağırmadı. İtalya'yı seviyorum, kariyerimin sonunda bile burada kalmak istiyorum" dedi. Milli futbolcumuz Inter'de bu sezon 20 maçta 3 gol atıp 5 asist üretti.

            EVİM EVİM GÜZEL EVİM
            Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini geliştirmeye devam etti. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan Bordo-Mavililer, 653 gündür iç sahada kaybetmiyor. Hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı iç saha maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 656 güne ulaştırmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 1994-96 sezonundaki 28 maçlık iç saha yenilmezlik serisini geliştirmişti. 3 puana kilitlenen Bordo-Mavili takım, ev sahipliği yaptığı maçlarda başarılı bir performans sergilemesiyle dikkati çekerken, Avcı ve öğrencileri, Fenerbahçe ile yapılacak kritik maçta da galip gelmenin hesaplarını yapacak.

            MARSİLYA OCAK'TA GELİYOR
            Fenerbahçe'nin orta sahadaki kozu Miguel Crespo için iş ciddiye binmiş durumda. Marsilya'nın radarında olan Portekizli oyuncu için Fransız devinin ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a temsilci yollayacağı iddia edildi. Marsilya'nın resmi teklifi iletmesi durumunda Fenerbahçe'nin kapıyı 15 milyon Euro gibi bir rakamdan açacağı, transferin gerçekleşmesi durumunda da Kanarya'nın orta sahaya takviye yapacağı ifade ediliyor. Eğer Fransızlar 15 milyon ya da üzeri bir rakamın üzerine çıkmazsa görüşmeler sezon sonuna kalacak.

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