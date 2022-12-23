Arthur Masuaku için Yunan ekibi Olympiakos’un devreye girdi





ÇAYKUR RİZE'DEN DEMİR YUMRUK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor uzatmaya giden maçta Adana Demirspor'u 4-3 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Rize, ilk yarıyı Sefa ve Deniz'in golleriyle 2-0 üstün geçti. A.Demir, 68'de panaltıdan Akintola ile farkı 1'e indirdi. 85'te Emre Akbaba eşitlik golünü attı. 87'de Ç.Rize penaltı kazandı. Penaltıyı Ertaç çıkardı. Rize, 105'te Kubilay ve 109'da Ayberk ile 4-2'yi yakaladı. 117'de A.Demirli Yusuf Sarı maçın skorunu belirledi. Günün ilk maçında ise Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Konyaspor ise uzatmada Bodrumspor'u 3-2 mağlup ederek kupada yoluna devam etti. Gaziantep ise Bolu'yu 3-1 yendi.



TÜRK MİLLİ TAKIMI FIFA'DA 44'ÜNCÜ SIRADA

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti. Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci basamakta yer aldı.



ANADOLU EFES'İN KONUĞU PANATHİNAİKOS

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün Anadolu Efes Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'ta başlayacak. Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan temsilcisi 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.



BELLİNGHAM'IN GÖZÜ REAL MADRİD'DE

İspanyol basını, M.United ve M.City'nin hedefindeki Jude Bellingham'ın yeni rotasını duyurdu. Dortmund forması giyen Bellingham, Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Bellingham'a 90 milyon euro değer biçiliyor. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



HAKAN ÇALHANOĞLU: KALMAK İSTİYORUM

İtalya Ligi'nde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceği için konuştu. Çalhanoğlu, "Sportif direktör, beni henüz yeni sözleşme konusunda görüşmeye çağırmadı. İtalya'yı seviyorum, kariyerimin sonunda bile burada kalmak istiyorum" dedi. Milli futbolcumuz Inter'de bu sezon 20 maçta 3 gol atıp 5 asist üretti.



EVİM EVİM GÜZEL EVİM

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini geliştirmeye devam etti. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan Bordo-Mavililer, 653 gündür iç sahada kaybetmiyor. Hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı iç saha maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 656 güne ulaştırmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 1994-96 sezonundaki 28 maçlık iç saha yenilmezlik serisini geliştirmişti. 3 puana kilitlenen Bordo-Mavili takım, ev sahipliği yaptığı maçlarda başarılı bir performans sergilemesiyle dikkati çekerken, Avcı ve öğrencileri, Fenerbahçe ile yapılacak kritik maçta da galip gelmenin hesaplarını yapacak.



MARSİLYA OCAK'TA GELİYOR

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kozu Miguel Crespo için iş ciddiye binmiş durumda. Marsilya'nın radarında olan Portekizli oyuncu için Fransız devinin ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a temsilci yollayacağı iddia edildi. Marsilya'nın resmi teklifi iletmesi durumunda Fenerbahçe'nin kapıyı 15 milyon Euro gibi bir rakamdan açacağı, transferin gerçekleşmesi durumunda da Kanarya'nın orta sahaya takviye yapacağı ifade ediliyor. Eğer Fransızlar 15 milyon ya da üzeri bir rakamın üzerine çıkmazsa görüşmeler sezon sonuna kalacak.

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