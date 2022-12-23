Arthur Masuaku için Yunan ekibi Olympiakos’un devreye girdi

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan Beşiktaş'a transfer edilen Arthur Masuaku, Siyah-Beyazlılar'da beklentilerin altında kaldı. Teknik patron Şenol Güneş, yönetimle yaptığı görüşmede Demokratik Kongolu futbolcunun performansından memnun olmadığını ve yeni bir transfer istediğini iletti. Yakın zamanda Galatasaray'dan Hollandalı Patrick Van Aanholt'u da takip eden Olympiakos, Beşiktaş'ta oynayan Arthur Masuaku'yu listesine aldı ve görüşmeler de başladı. Olympiakos Teknik Direktörü Michel, Masuaku ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta 12 maçta 2 asist yapan futbolcunun da Yunan temsilcisine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
TFF'DEN BEŞİKTAŞ'A ZİYARET
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Beşiktaş'ı ziyaret etti. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki görüşmede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi de yer aldı. Çebi, "Kendilerine kulübümüz ile ilgili bilgiler verdik. Altyapıdaki oyuncularımıza eğitim veriyoruz. Beşiktaş olarak tarih boyunca altyapımıza önem verdik. Öyle de devam edecek" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyük Ekşi ise "Futbol Akademisi projemizi hızla hayata geçirmek için gereken adımları atıyoruz. Bunu bir zorunluluk olarak getireceğiz ama kulüplerimizin altyapıya ayırmaları gereken finansman konusu da masamızda" diye konuştu.
FENERBAHÇE PARTİZAN'A TESLİM
THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Obradovic'in takımı Partizan'a 73-72 yenildi ve 5. yenilgisini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 37-33 üstün tamamladı. Sarı-Lacivertliler, maçın son çeyreğinde savunmada büyük sıkıntı çekti. Partizan son periyotta 22 sayı bulurken Fenerbahçe ise 15 sayıda kaldı. Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Beko'dan Scottie Wilbekin oldu. Yıldız basketbolcu mücadeleyi 14 sayıyla tamamladı. Partizan'da ise Mathias Lessort 13 sayıyla galibiyete direkt etki etti.