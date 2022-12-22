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    Süper Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi!

    Süper Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Cumartesi oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. İşte sizler için derlediğimiz 22 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Süper Lig’de dijital atama!

    Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu. Hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak dev derbinin hakemi ise Halil Umut Meler oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Meler yönetecek.



    BİRİ BATSHUAYİ'Yİ DURDURSUN!
    Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, formuyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, İstanbulspor ile oynanan kupa maçında attığı iki golle yıldızlaştı. Kanarya'nın yıldızı bu sezon 20 maçta görev alırken 13 gol ve 4 asiste ulaştı. Fenerbahçe formasıyla 17 gole katkıda bulunan tecrübeli futbolcu taraftarların da sevgilisi konumunda. Michy Batshuayi'nin Trabzonspor ile oynanacak derbide de 11'de forma giymesi bekleniyor.



    MARSİLYA'NIN HEDEFİ CRESPO
    Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Fransız medyasının iddiasına göre; Fransız devi Marsilya, Crespo'yu transfer etmek için harekete geçti. Fransızlar devre arasında Sarı- Lacivertliler'in kapısını çalacak. Ancak Jorge Jesus yıldız oyuncunun takımdan asla ayrılmasını istemiyor.



        MARTİNEZ'DEN OLAY HAREKET
        Arjantin Milli Takımı'nın olaylı kalecisi Emiliano Martinez, kutlamalar sırasında Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye sataşmadan duramadı. Üstü açık otobüste Arjantin halkını selamlayan Martinez, üzerinde Mbappe'nin suratının yer aldığı bir oyuncak bebekle kutlamalara katıldı. Bu görüntü sonrası, Martinez'in yanındaki Lionel Messi ile PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe arasındaki sorunun daha da büyüyebileceği yorumları yapıldı.

        HAREKETİ OLAY OLDU
        Aston Villa forması giyen deneyimli kaleci, Dünya Kupası finalinin ardından 'Altın Eldiven' ödülünü aldıktan sonra yaptığı müstehcen hareketle gündeme oturmuştu.



        KUTLAMALAR TARİHE GEÇTİ
        Arjantin, finalde Fransa'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Arjantin nüfusunun yüzde 10'una denk gelen 5 milyon kişi, dünya şampiyonunu karşılayıp onlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Buenos Aires'teki şampiyonluk kutlamalarında yer alan 5 milyon kişi Arjantin tarihindeki en büyük kalabalık olarak kayıtlara geçti.



        KUPADA SAHNE ASLAN'IN
        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün Nef Stadı'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de start alacak karşılaşma spor yayıncılığının zirve kanalı A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Kupaya 3. turdan itibaren katılan Sarı-Kırmızılı takım bu turda Kastamonuspor'u 7-0, 4. turda ise Karadeniz ekibi Ofspor'u 2-1 ile geçerek 5. tura yükselmişti. Sarı- Kırmızılı takım Keçiörengücü maçından galip ayrılıp adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.



            MORUTAN'A TORİNO KANCASI
            Galatasaray'dan kiralık gittiği İtalya Serie B ekibi Pisa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Olimpiu Morutan'a Serie A ekibi Torino'nun transfer etmek istediği iddia edildi. Morutan için teklif sunmaya hazırlanan Torino'nun bonservisi Galatasaray'da olan genç oyuncuyu transfer etmek için Pisa'dan kiralık sözleşmesini devre arasında çözmesini istediği ifade edildi.



            TERİM'E BÜYÜK ONUR
            Futbolun en prestijlileri arasında gösterilen Golden Foot (Altın Ayak) Efsaneleri ödül töreni, dün Monaco'da yapıldı. Galatasaray efsanesi Fatih Terim bu ödülü kazanan ilk Türk Teknik Direktör oldu. Terim'in yanı sıra eski yıldız futbolcular, Arjantinli Veron ve İspanyol Emilio Butragueno da listeye girdi.

            G.SARAY KUTLADI
            Altın Ayak ödül töreni öncesinde 3 ismin ayak izleri alındı. Terim'in ayak izi, Maradona, Pele, Ronaldinho, Roberto Baggio gibi unutulmaz futbol figürlerinin yanında sergilenecek. Galatasaray, Terim'i sosyal medyadan kutladı. Terim, "Golden Foot... İnsan onore oluyor. Saygı duyulması, sevilmesi, güzel anılmak insan için çok güzel duygular. İşin manevi kısmı, her şeyin önünde" diye konuştu. Terim'i eşi Fulya Hanım ve kızı Merve Terim de yalnız bırakmadı.



            KARACABEY TARİH YAZDI
            Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda deplasmanda Giresun ile karşılan Spor Toto 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor güçlü rakibini 5-0'lık farklı skorla geçerek son 16 turuna yükseldi. Konuk takıma turu getiren golleri 10 ve 32'de Ömer, 50 ve 68. dakikalarda Abdullah ve 84'te penaltıdan Fatih kaydetti. Giresun şoka uğradı.

            SEVİLLA İSCO İLE YOLLARINI AYIRDI
            Sevilla, geçtiğimiz sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra takıma dahil ettiği 30 yaşındaki futbolcu Isco ile karşılıklı anlaşıp sözleşmenin feshedildiğini bildirdi. İspanyol futbolcu, Sevilla ile 19 karşılaşmada forma giyerken, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

            JUVE, PAREDES İLE DEVAM ETMEYECEK
            Serie A takımlarından Juventus'un PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Leandro Paredes ile yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi. ifade edildi. Yıldız oyuncu Juventus'ta bu bezon 13 maçta süre alıp 1 gol, 1 asist üretti. 28 yaşındaki oyunucunun PSG ile olan sözleşmesi 2024'te bitiyor.

            MARTİNEZ İÇİN BAYERN İDDİASI
            Neuer'ın sezonu kapatması nedeniyle kaleci arayışında olun Bayern Münih'in Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan başarılı eldiven Emiliano Martinez ile ilgilendiği belirtildi. Alman devinin performansını çok beğendiği 30 yaşındaki file bekçisi için kısa süre içerisinde Aston Villa ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

            FENERBAHÇE BEKO PARTİZAN'I AĞIRLIYOR
            THY Euroleague'in 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko bugün Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda eski hocası Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te start alacak. Ligde geride kalan 14 haftada Fenerbahçe Beko 10 galibiyet, 4 mağlubiyetle averajla lider konumda bulunuyor.

            ALANYA UZATMADA GÜLDÜ
            Kupada Alanya, Eyüp'ü ağırladı. Eyüp 9'da Mete Demir'le öne geçti. Alanya'da Ahmed Hassan 54'te penaltı kaçırdı. 62'de Zinedine Ferhat 1-1 yaptı. Hassan 78'de bir penaltı daha kaçırsa da 81'de golü attı. 86'da Taşkın İlter maçı uzatmaya götürdü. 113'te Idrissa Doumbia, Alanya'yı son 16'ya taşıyan golü attı: 3-2.

            K.GÜMRÜK TURLADI
            Karagükrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Uşak'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Golleri 14'te Kouassi, 71'de Colley ve 84'te Colin Kazım attı.

            TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI
            13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
            15.00 Konyaspor - Bodrumspor
            17.00 Gaziante FK - Boluspor
            19.00 Adana Demirspor - Ç.Rizespor
            21.00 Galatasaray - Keçiörengücü

            OKAN KOCUK KALEYE GEÇİYOR
            Aslan'da Muslera İstanbulspor ile yapılacak lig maçında cezalı. Okan Buruk, maç ritmi artsın diye kupada Okan Kocuk'u oynatacak.

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            Haberler Spor Süper Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi!
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