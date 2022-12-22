Süper Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi!





KARACABEY TARİH YAZDI

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda deplasmanda Giresun ile karşılan Spor Toto 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor güçlü rakibini 5-0'lık farklı skorla geçerek son 16 turuna yükseldi. Konuk takıma turu getiren golleri 10 ve 32'de Ömer, 50 ve 68. dakikalarda Abdullah ve 84'te penaltıdan Fatih kaydetti. Giresun şoka uğradı.



SEVİLLA İSCO İLE YOLLARINI AYIRDI

Sevilla, geçtiğimiz sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra takıma dahil ettiği 30 yaşındaki futbolcu Isco ile karşılıklı anlaşıp sözleşmenin feshedildiğini bildirdi. İspanyol futbolcu, Sevilla ile 19 karşılaşmada forma giyerken, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



JUVE, PAREDES İLE DEVAM ETMEYECEK

Serie A takımlarından Juventus'un PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Leandro Paredes ile yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi. ifade edildi. Yıldız oyuncu Juventus'ta bu bezon 13 maçta süre alıp 1 gol, 1 asist üretti. 28 yaşındaki oyunucunun PSG ile olan sözleşmesi 2024'te bitiyor.



MARTİNEZ İÇİN BAYERN İDDİASI

Neuer'ın sezonu kapatması nedeniyle kaleci arayışında olun Bayern Münih'in Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan başarılı eldiven Emiliano Martinez ile ilgilendiği belirtildi. Alman devinin performansını çok beğendiği 30 yaşındaki file bekçisi için kısa süre içerisinde Aston Villa ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.



FENERBAHÇE BEKO PARTİZAN'I AĞIRLIYOR

THY Euroleague'in 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko bugün Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda eski hocası Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te start alacak. Ligde geride kalan 14 haftada Fenerbahçe Beko 10 galibiyet, 4 mağlubiyetle averajla lider konumda bulunuyor.



ALANYA UZATMADA GÜLDÜ

Kupada Alanya, Eyüp'ü ağırladı. Eyüp 9'da Mete Demir'le öne geçti. Alanya'da Ahmed Hassan 54'te penaltı kaçırdı. 62'de Zinedine Ferhat 1-1 yaptı. Hassan 78'de bir penaltı daha kaçırsa da 81'de golü attı. 86'da Taşkın İlter maçı uzatmaya götürdü. 113'te Idrissa Doumbia, Alanya'yı son 16'ya taşıyan golü attı: 3-2.



K.GÜMRÜK TURLADI

Karagükrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Uşak'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Golleri 14'te Kouassi, 71'de Colley ve 84'te Colin Kazım attı.



TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

15.00 Konyaspor - Bodrumspor

17.00 Gaziante FK - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Ç.Rizespor

21.00 Galatasaray - Keçiörengücü



OKAN KOCUK KALEYE GEÇİYOR

Aslan'da Muslera İstanbulspor ile yapılacak lig maçında cezalı. Okan Buruk, maç ritmi artsın diye kupada Okan Kocuk'u oynatacak.

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