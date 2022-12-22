Son dakika: Beşiktaş'ta Weghorst ve opsiyon gerçeği! Burnley...

BEŞİKTAŞ HENÜZ KARAR VERMEDİ

Bu arada Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile transferde anılan golcü ismin geleceğiyle ilgili henüz uzlaşma sağlanmış değil. 10 milyon euro satın alma opsiyonunu fazla bulan Beşiktaş yönetimi, indirim istiyor. Ada ekibi Burnley ise Katar'da transfer piyasasını genişleten futbolcu için aceleci değil ve geri adım atmıyor. Şenol Güneş de golcü oyuncunun konsantrasyon kaybı yaşamaması için kontrat konusunun gündemde olmasını istemiyor.