Son dakika: Beşiktaş'ta Weghorst ve opsiyon gerçeği! Burnley...

Hollanda'nın en büyük gazetelerinden biri olan Algemeen Dagblad, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından Wout Weghorst'un Beşiktaş'a ve Türkiye Ligi'ne beklenenden daha iyi bir dönüş yaptığını yazdı.
'PİLİ ŞARJ ETMİŞ'
Söz konusu haberde, "Kupadaki Şanlıurfaspor maçına yedek başlayan Weghorst, beklenenden daha güçlü olduğunu kanıtladı. Kendisini resetlemesi ve pili şarj etmesi için az bir dinlenme süresi vardı. 30 yaşındaki golcü, Türkiye'de 13 maçta 6 gol attı. Dünya Kupası'nda Arjantin maçında attığı gollerin değeri yoktu. Çünkü takımı elendi" denildi.
BEŞİKTAŞ HENÜZ KARAR VERMEDİ
Bu arada Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile transferde anılan golcü ismin geleceğiyle ilgili henüz uzlaşma sağlanmış değil. 10 milyon euro satın alma opsiyonunu fazla bulan Beşiktaş yönetimi, indirim istiyor. Ada ekibi Burnley ise Katar'da transfer piyasasını genişleten futbolcu için aceleci değil ve geri adım atmıyor. Şenol Güneş de golcü oyuncunun konsantrasyon kaybı yaşamaması için kontrat konusunun gündemde olmasını istemiyor.