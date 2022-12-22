Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.12.2022 11:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2022 11:33
    ABONE OL

    Son dakika: Beşiktaş'ta Weghorst ve opsiyon gerçeği! Burnley...

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor engelini 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 geçmeyi başardı. Bu maçta 1 gol atan Wout Weghorst'un performansı ülkesinde gündem oldu.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ta Weghorst ve opsiyon gerçeği!

    Hollanda'nın en büyük gazetelerinden biri olan Algemeen Dagblad, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından Wout Weghorst'un Beşiktaş'a ve Türkiye Ligi'ne beklenenden daha iyi bir dönüş yaptığını yazdı.

    'PİLİ ŞARJ ETMİŞ'

    Söz konusu haberde, "Kupadaki Şanlıurfaspor maçına yedek başlayan Weghorst, beklenenden daha güçlü olduğunu kanıtladı. Kendisini resetlemesi ve pili şarj etmesi için az bir dinlenme süresi vardı. 30 yaşındaki golcü, Türkiye'de 13 maçta 6 gol attı. Dünya Kupası'nda Arjantin maçında attığı gollerin değeri yoktu. Çünkü takımı elendi" denildi.

    BEŞİKTAŞ HENÜZ KARAR VERMEDİ

    Bu arada Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile transferde anılan golcü ismin geleceğiyle ilgili henüz uzlaşma sağlanmış değil. 10 milyon euro satın alma opsiyonunu fazla bulan Beşiktaş yönetimi, indirim istiyor. Ada ekibi Burnley ise Katar'da transfer piyasasını genişleten futbolcu için aceleci değil ve geri adım atmıyor. Şenol Güneş de golcü oyuncunun konsantrasyon kaybı yaşamaması için kontrat konusunun gündemde olmasını istemiyor.

        BURNLEY TARAFTARLARININ PAYLAŞIMLARI

        Bu arada Hollandalı golcü Weghorst ile ilgili Burnley taraftarları dikkati çeken paylaşımlar yapıyor. Bazı taraftarlar golcü ismin takıma dönmesini isterken, bazı taraftarlar ise aidiyet duygusuna sahip olmadığını düşündükleri futbolcunun geri dönmemesi yönünde görüş belirtti.

        ŞENOL GÜNEŞ'İN CENK KOZU
        Valerien Ismael döneminde ilk 11'de şans bulamayan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından adeta kendini buldu. Mersin İdmanyurdu maçında 2 gol 1 asist kaydeden futbolcu, daha sonra Galatasaray derbisinde 1 gol üretti. Cenk Tosun, Şanlıurfaspor maçında da 2 gol 1 asist kaydetti.

        Tosun, Şenol Güneş geldikten sonra 5 gol 2 asist üretti. Tosun, rekabet halinde olduğu Jackson Muleka ile aynı sayıda (5) gol attı. Tosun, Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri durumunda.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş'ta Weghorst ve opsiyon gerçeği! Burnley...
            SON DAKİKA