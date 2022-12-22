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    Bordo-Mavililer, Samsun’u yenip son 16’ya adını yazdı

    A Spor’dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karadeniz derbisi yaşandı. Trabzon, Samsun’u Umut ve Naci’nin (2) golleriyle yıktı.

    Trabzon’dan güç gösterisi

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karadeniz derbisi yaşandı. Trabzonspor, konuk ettiği Samsunspor'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Trabzon çok hızlı başladı. Maçın 10. dakikasında Bakasetas'ın ön direğe pasına altıpas içinde Umut Bozok dokundu: 1-0.



    ASİST TREZEGUET'DEN GELDİ
    28'de Trezeguet'nin sağ kanattan pasına arka direkte Naci Ünüvar vurdu: 2-0. 31'de Gbamin sakatlanıp çıktı. 38'de Bartra, 44'te Bakasetas gole yaklaştı fakat olmadı. İlk yarı 2-0 sona erdi.



    67'DE TOP DİREKTEN DÖNDÜ
    67'de Naci Ünüvar'ın şutu üst direkten döndü. 79'da Hamsik'in pasında top Samsun defansına çarpıp Naci'nin önüne düştü. Gurbetçi futbolcu, kaleciyi geçip fileleri sarstı: 3-0.



        KRALIN DÖNÜŞÜ
        Geçen sezonun Süper Lig gol kralı olan Umut Bozok, Samsunspor ağlarını sarsarak perdeyi açtı. Bu sezon ligde 2 golü olan 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası arasında oynanan Palace ve Kasımpaşa maçlarında da fileleri sarsmıştı.



        AVCI: YARIŞTA OLMAYA DEVAM
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın performansının yukarı çıktığını söyledi. Avcı, "Şiddetli baskı ile oyuna başladık. Oyundan hiç kopmadılar. Bunun devamını istiyoruz. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız" dedi.



        KRALIN DÖNÜŞÜ
        Geçen sezonun Süper Lig gol kralı olan Umut Bozok, Samsunspor ağlarını sarsarak perdeyi açtı. Bu sezon ligde 2 golü olan 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası arasında oynanan Palace ve Kasımpaşa maçlarında da fileleri sarsmıştı.



            MAÇIN KAHRAMANI NACİ ÜNÜVAR
            Fırtına'nın sezon başı Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, Bordo-Mavili formayla ilk gollerini Samsunspor'a attı. Süper Lig'deki Adana Demirspor mücadelesinde de 1 asist yapan 19 yaşındaki Türk kökenli Hollandalı, 2 gol 1 asiste ulaşmış oldu.

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            Haberler Spor Bordo-Mavililer, Samsun’u yenip son 16’ya adını yazdı
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