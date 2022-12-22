Bordo-Mavililer, Samsun’u yenip son 16’ya adını yazdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karadeniz derbisi yaşandı. Trabzonspor, konuk ettiği Samsunspor'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Trabzon çok hızlı başladı. Maçın 10. dakikasında Bakasetas'ın ön direğe pasına altıpas içinde Umut Bozok dokundu: 1-0.
ASİST TREZEGUET'DEN GELDİ
28'de Trezeguet'nin sağ kanattan pasına arka direkte Naci Ünüvar vurdu: 2-0. 31'de Gbamin sakatlanıp çıktı. 38'de Bartra, 44'te Bakasetas gole yaklaştı fakat olmadı. İlk yarı 2-0 sona erdi.
67'DE TOP DİREKTEN DÖNDÜ
67'de Naci Ünüvar'ın şutu üst direkten döndü. 79'da Hamsik'in pasında top Samsun defansına çarpıp Naci'nin önüne düştü. Gurbetçi futbolcu, kaleciyi geçip fileleri sarstı: 3-0.