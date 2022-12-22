Bordo-Mavililer, Samsun’u yenip son 16’ya adını yazdı





KRALIN DÖNÜŞÜ

Geçen sezonun Süper Lig gol kralı olan Umut Bozok, Samsunspor ağlarını sarsarak perdeyi açtı. Bu sezon ligde 2 golü olan 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası arasında oynanan Palace ve Kasımpaşa maçlarında da fileleri sarsmıştı.