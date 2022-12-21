Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. turunda İstanbul'u yendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, İstanbulspor'u Kadıköy'de konuk etti. Maç A Spor'dan yayınlandı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Sarı-Lacivertliler, 31. dakikada öne geçti. Orta sahada kazanılan top sonrası Crespo, Joshua King'i savunma arkasına kaçırdı. King, topla ceza sahasına girip fileleri sarstı: 1-0. 34'te Arao, orta sahada kazanıp Szalai'ye verdi. Macar oyuncu savunma arkasına King'i kaçırdı. King ceza sahasına girip Batshuayi'ye 'al da at' pası verdi: 2-0. 54'te King orta sahadan topla çıkarken Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu ceza sahasına girdi, topu sol ayağıyla çekip sağ ayağıyla golü buldu: 3-0. 90+3'te İstanbulspor'da Topalli, kaleci İrfan Can'dan seken topu zor da olsa ağlarla buluşturdu: 3-1. 39 gün sonra resmi maça çıkan F.Bahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yazdırmayı başardı.
EYLÜLDE SAHADAYDI
King, 15 Eylül'de 2-2 berabere biten Rennes maçından sonra ilk kez resmi maçta forma giydi.
5-6 GOL ATABİLİRDİK
Jorge Jesus, maç sonu şöyle konuştu: Lige verilen arada nasıl çalıştığımız ortaya çıktı. 3-1 bitti ama 5-6 gol atabilirdik. Trabzonspor'la ligde karşılaşacağız. Onlara saygı duyuyoruz, iyi bir takımlar. Kazanmaya çıkacağız.