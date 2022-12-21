Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. turunda İstanbul'u yendi





EYLÜLDE SAHADAYDI

King, 15 Eylül'de 2-2 berabere biten Rennes maçından sonra ilk kez resmi maçta forma giydi.



5-6 GOL ATABİLİRDİK

Jorge Jesus, maç sonu şöyle konuştu: Lige verilen arada nasıl çalıştığımız ortaya çıktı. 3-1 bitti ama 5-6 gol atabilirdik. Trabzonspor'la ligde karşılaşacağız. Onlara saygı duyuyoruz, iyi bir takımlar. Kazanmaya çıkacağız.

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