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    Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. turunda İstanbul'u yendi

    Kanarya 39 günlük aradan sonra Boğalar’a patladı. Joshua King 96 gün sonra resmi maça çıktı; 1 gol 2 asistle coştu. Batsman 2 golle yıldızlaştı.

    Kralın dönüşü

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, İstanbulspor'u Kadıköy'de konuk etti. Maç A Spor'dan yayınlandı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Sarı-Lacivertliler, 31. dakikada öne geçti. Orta sahada kazanılan top sonrası Crespo, Joshua King'i savunma arkasına kaçırdı. King, topla ceza sahasına girip fileleri sarstı: 1-0. 34'te Arao, orta sahada kazanıp Szalai'ye verdi. Macar oyuncu savunma arkasına King'i kaçırdı. King ceza sahasına girip Batshuayi'ye 'al da at' pası verdi: 2-0. 54'te King orta sahadan topla çıkarken Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu ceza sahasına girdi, topu sol ayağıyla çekip sağ ayağıyla golü buldu: 3-0. 90+3'te İstanbulspor'da Topalli, kaleci İrfan Can'dan seken topu zor da olsa ağlarla buluşturdu: 3-1. 39 gün sonra resmi maça çıkan F.Bahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yazdırmayı başardı.



    EYLÜLDE SAHADAYDI
    King, 15 Eylül'de 2-2 berabere biten Rennes maçından sonra ilk kez resmi maçta forma giydi.

    5-6 GOL ATABİLİRDİK
    Jorge Jesus, maç sonu şöyle konuştu: Lige verilen arada nasıl çalıştığımız ortaya çıktı. 3-1 bitti ama 5-6 gol atabilirdik. Trabzonspor'la ligde karşılaşacağız. Onlara saygı duyuyoruz, iyi bir takımlar. Kazanmaya çıkacağız.

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