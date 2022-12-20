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    • Spor
    • 20.12.2022 20:09
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    • 20.12.2022 20:26
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    Fenerbahçe - İstanbulspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk ediyor. Hakem Volkan Bayarslan yönetimindeki mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe - İstanbulspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - İstanbulspor maçı CANLI ANLATIM İZLE

    ASpor CANLI YAYIN

    Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) büyük heyecan 5. tur maçlarıyla sürüyor.

    2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından ZTK'da Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ediyor.



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    FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR İLK 11'LER

    FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi.

    İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.



    21 ARALIK ÇARŞAMBA

    13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
    15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
    17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
    19.00 Trabzonspor - Samsunspor
    21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

    22 ARALIK PERŞEMBE

    13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
    15.00 Konyaspor - Bodrumspor
    17.00 Gaziantep FK - Boluspor
    19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
    21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
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