Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) büyük heyecan 5. tur maçlarıyla sürüyor.
2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından ZTK'da Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ediyor.
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FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR İLK 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi.
İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.
21 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor
22 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü