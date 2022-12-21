Beşiktaş ve Başakşehir denilmişti! İşte Dia Saba’nın yeni rotası

Futbolcu önümüzdeki haftalarda Sivasspor ile vedalaşacak ve Dubai'de futbol kariyerine devam edecek.

GELİRİNİ DE KATLAYACAK

Öte yandan Saba'nın prensipte anlaştığı yeni takımına katılmasıyla birlikte mali açıdan da rahatlayacağı öğrenildi.