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    • Spor
    • 21.12.2022 15:20
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    • 21.12.2022 15:20
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    Beşiktaş ve Başakşehir denilmişti! İşte Dia Saba’nın yeni rotası

    Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, 17 maçta 5 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı alan Saba için Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia eildmişti. Saba'nın yeni adresi belli oldu.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Beşiktaş’ın radarındaydı! İşte yeni adresi

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, transferde Beşiktaş ve Başakşehir ile anılmıştı.

    Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Saba yakın zamanda Sivas'tan ayrılacak.

    Futbolcunun yeni adresi de ortaya çıktı.

    EŞİ MUTLU DEĞİLDİ
    Sivasspor'da 17 maçta 5 gol 5 asistlik performans ortaya koyan futbolcu, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi sebebiyle ayrılık kararı aldı.

    BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLMİŞTİ
    Aracılar vasıtasıyla Beşiktaş'a önerilen futbolcu, yakın zamanda birkaç kulüple de temas kurdu. Fakat; süreç olumlu ilerlemedi.

    Saba'nın son kararı ise Dubai oldu.

        AİLESİ BÜYÜK ETKEN
        Ailesiyle görüşen Saba, Dubai'den bir takımla prensipte anlaşmaya vardı.

        Futbolcu önümüzdeki haftalarda Sivasspor ile vedalaşacak ve Dubai'de futbol kariyerine devam edecek.

        GELİRİNİ DE KATLAYACAK
        Öte yandan Saba'nın prensipte anlaştığı yeni takımına katılmasıyla birlikte mali açıdan da rahatlayacağı öğrenildi.

        Sivasspor taraftarları ise performansından memnun olduğu futbolcuya ayrılmaması yönünde çağrılar yapmayı sürdürüyor.
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