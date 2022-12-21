Beşiktaş ve Başakşehir denilmişti! İşte Dia Saba’nın yeni rotası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, transferde Beşiktaş ve Başakşehir ile anılmıştı.
Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Saba yakın zamanda Sivas'tan ayrılacak.
Futbolcunun yeni adresi de ortaya çıktı.
EŞİ MUTLU DEĞİLDİ
Sivasspor'da 17 maçta 5 gol 5 asistlik performans ortaya koyan futbolcu, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi sebebiyle ayrılık kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLMİŞTİ
Aracılar vasıtasıyla Beşiktaş'a önerilen futbolcu, yakın zamanda birkaç kulüple de temas kurdu. Fakat; süreç olumlu ilerlemedi.
Saba'nın son kararı ise Dubai oldu.