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    Dia saba sürprizi! Kara kartal, İsrailli yıldız için Başakşehir ile yarışıyor

    Beşiktaş’ın, ailevi sebepler nedeniyle Sivas’tan ayrılmak isteyen Dia Saba ile ilgilendiği iddia edildi. Dele Alli’nin gitme ihtimaline karşın Saba’yı gündemine alan siyah-beyazlılar bu transferde Başakşehir ile kapışıyor.

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    Dia Saba sürprizi

    Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Kara Kartal'ın, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi nedeniyle Kırmızı-Beyazlı takımdan ayrılma kararı alan Dia Saba'yı, gündemine aldığı belirlendi.



    Dele Alli'nin Ocak'ta ayrılma ihtimali nedeniyle o bölgeye bir transfer yapmayı düşünen yönetimin bu doğrultuda Sivas'taki futboluyla dikkat çeken Saba için hamle yapmayı planladığı ifade edildi. Sivas'ın sezon başında Al Nasr'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki 10 numaraya Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.



    Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Saba, dribling yeteneğiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyuncunun Sivas ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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    Haberler Spor Dia saba sürprizi! Kara kartal, İsrailli yıldız için Başakşehir ile yarışıyor
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