Dia saba sürprizi! Kara kartal, İsrailli yıldız için Başakşehir ile yarışıyor





Dele Alli'nin Ocak'ta ayrılma ihtimali nedeniyle o bölgeye bir transfer yapmayı düşünen yönetimin bu doğrultuda Sivas'taki futboluyla dikkat çeken Saba için hamle yapmayı planladığı ifade edildi. Sivas'ın sezon başında Al Nasr'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki 10 numaraya Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.