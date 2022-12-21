Son dakika: Yerli kaleci krizi yaşayan Galatasaray’a büyük şok! Jankat İspanyollar’ın radarında

Genç kaleci, Adana Demirspor maçına kötü bir başlangıç yapsa da sonrasında ortaya koyduğu performansla büyük alkış topladı. Galatasaray'da Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera sarı kart cezalısı olduğu için İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Onun yerine Okan Kocuk ya da Jankat Yılmaz görev alacak.