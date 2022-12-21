Son dakika: Yerli kaleci krizi yaşayan Galatasaray’a büyük şok! Jankat İspanyollar’ın radarında

Galatasaray altyapısından yetişen ve kısa süre içinde teknik ekibin gözüne girmeyi başaran genç kaleci Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
Muslera'nın yedeği Okan Kocuk, Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarında hatalı goller yiyince teknik direktör Okan Buruk, 18 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sahaya sürmüştü.
Genç kaleci, Adana Demirspor maçına kötü bir başlangıç yapsa da sonrasında ortaya koyduğu performansla büyük alkış topladı. Galatasaray'da Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera sarı kart cezalısı olduğu için İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Onun yerine Okan Kocuk ya da Jankat Yılmaz görev alacak.