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Finalde 3 attı ama yetmedi! Dünya Kupası'nda gol kralı olan Mbappe altın ayakkabının sahibi oldu

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin filelerine 3 gol kaydederek toplam gol sayısını 8'e yükseltti. Mbappe, turnuvayı gol kralı olarak tamamlayarak altın ayakkabının sahibi oldu. Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.

18.12.2022 22:29 - Son Güncelleme: 18.12.2022 22:33
Finalde 3 attı ama yetmedi! Dünya Kupası’nda gol kralı olan Mbappe altın ayakkabının sahibi oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa Lusail Stadı'nda karşılaştı.

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Finalde 3 attı ama yetmedi! Dünya Kupası’nda gol kralı olan Mbappe altın ayakkabının sahibi oldu

Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti.

Finalde 3 attı ama yetmedi! Dünya Kupası’nda gol kralı olan Mbappe altın ayakkabının sahibi oldu

Karşılaşmayı 88 bin 966 kişi izledi.

Finalde 3 attı ama yetmedi! Dünya Kupası’nda gol kralı olan Mbappe altın ayakkabının sahibi oldu

Karşılaşmanın normal süresi, 23. dakikada Messi ve 36. dakikada Di Maria'nın, 80. ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle berabere bitti.

Finalde 3 attı ama yetmedi! Dünya Kupası’nda gol kralı olan Mbappe altın ayakkabının sahibi oldu

Uzatmalara giden karşılaşmada, 109. dakikada Arjantin bir kez daha öne geçti.

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