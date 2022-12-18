Finalde 3 attı ama yetmedi! Dünya Kupası'nda gol kralı olan Mbappe altın ayakkabının sahibi oldu
Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin filelerine 3 gol kaydederek toplam gol sayısını 8'e yükseltti. Mbappe, turnuvayı gol kralı olarak tamamlayarak altın ayakkabının sahibi oldu. Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.
18.12.2022 22:29 - Son Güncelleme: 18.12.2022 22:33
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa Lusail Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın normal süresi, 23. dakikada Messi ve 36. dakikada Di Maria'nın, 80. ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle berabere bitti.