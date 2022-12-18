Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor! Lothar Matthaus ve Paolo Maldini'yi geçti...





Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.

Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda. Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.