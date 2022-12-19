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    • Spor
    • 19.12.2022 10:30
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    • 19.12.2022 10:30
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    Galatasaray ile anılan Alberk Koç hakkında Çaykur Rizespor'dan flaş açıklama

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Çaykur Rizespor forması giyen Alberk Koç'un aracılar vasıtasıyla önerildiği iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili olarak Çaykur Rizespor'dan TAKVİM'e çok özel bir açıklama geldi. Rizespor yöneticisi, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, futbolcuyla ilgili net bir mesaj verdi, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
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    Bakır, "Alberk çok düzgün bir karaktere sahip. Kendisini geliştirmek için uğraş veriyor. Galatasaray'dan Alberk ile ilgili resmi bir transfer teklifi almadık. Okan Buruk çok sevdiğimiz, Rizespor'a katkı vermiş bir hocadır. Kendisi de bizi bu konuda aramadı" dedi.

    "GALATASARAY İSTİYORSA, ALBERK'İN ÖNÜNÜ AÇARIZ"
    Transfer teklifi almaları halinde nasıl bir strateji izleyeceklerini de anlatan Bakır, "Alberk'i Galatasaray isterse oturulur, konuşulur. Biz oyuncusunun önünü kapatan bir kulüp değiliz. Bazen usta dokunuşlar futbolcuları farklı noktalara götürebilir. Transfer teklifi gelirse, oyuncumuzun önünün açarız" diye konuştu.

    SEZON BAŞINDA MAAŞINDA DÜZENLEME OLMUŞTU
    Bu arada sezon başında Alberk Koç'u Süper Lig'den iki kulüp yakın takibe almış ve Rizespor'a da çeşitli teklifler gelmişti. Rizespor ise futbolcunun maaşına bir düzenleme yapmıştı. Alberk Koç'un Rizespor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

    OYNADIĞI TAKIMLAR
    Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 200 bin euro olan futbolcu, sol bek, stoper ve orta sahanın solunda oynayabiliyor. 1.81 boyundaki futbolcu daha önce Konyaspor ve Menemenspor formalarını da giymişti.

        RİZESPOR 4-5 TRANSFER YAPACAK
        Öte yandan Çaykur Rizespor yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, Rizespor taraftarlarına da transfer müjdesi verdi. Devre arası dönem için çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakır, "Devre arasında 4-5 transfer yapmak istiyoruz. Bunlardan ikisi forvet hattına olacak. Takımımıza maksimum katkı sağlayacak oyuncuları renklerimize bağlamak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
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        Haberler Spor Galatasaray ile anılan Alberk Koç hakkında Çaykur Rizespor'dan flaş açıklama
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