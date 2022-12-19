Galatasaray ile anılan Alberk Koç hakkında Çaykur Rizespor'dan flaş açıklama

SEZON BAŞINDA MAAŞINDA DÜZENLEME OLMUŞTU

Bu arada sezon başında Alberk Koç'u Süper Lig'den iki kulüp yakın takibe almış ve Rizespor'a da çeşitli teklifler gelmişti. Rizespor ise futbolcunun maaşına bir düzenleme yapmıştı. Alberk Koç'un Rizespor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 200 bin euro olan futbolcu, sol bek, stoper ve orta sahanın solunda oynayabiliyor. 1.81 boyundaki futbolcu daha önce Konyaspor ve Menemenspor formalarını da giymişti.