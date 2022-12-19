Ronaldo’yu istemeyen Eric ten Hag'dan Galatasaray’a transfer çalımı! Mohammed Kudus’u istiyor

MOHAMMED KUDUS KİMDİR?

2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'da doğan Mohammed Kudus, 10 numara, santrfor ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; 15 milyon euro değer biçilen futbolcu sol ayağını iyi kullanıyor. Kudus ile kulübü Ajax arasındaki sözleşme 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Futbolcu, milli takım forması ile 21 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. Kudus, Ajax ile 2020-21 ve 2021-22'de şampiyonluklar yaşamıştı.

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