Ronaldo’yu istemeyen Eric ten Hag'dan Galatasaray’a transfer çalımı! Mohammed Kudus’u istiyor

Transferde daha önce Galatasaray ile de anılan isimlerden biri olan ve Hollanda'da Ajax forması giyen Mohammed Kudus ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. 22 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının İngiltere Premier Lig olacağı iddia edildi.
UNITED, KUDUS İÇİN DEVREDE
İngiliz basınında yer alan habere göre; Ganalı oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United devreye girmiş durumda.
ERIC TEN HAG İSTİYOR
The Telegraph, menajer Erik ten Hag'ın Manchester United kadrosunda görmek istediği isimlerin başında PSV forması giyen Cody Gakpo dışında Mohammed Kudus isminin de yer aldığını yazdı.