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    • Spor
    • 19.12.2022 11:52
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    • 19.12.2022 11:57
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    Ronaldo’yu istemeyen Eric ten Hag'dan Galatasaray’a transfer çalımı! Mohammed Kudus’u istiyor

    Son dakika transfer haberleri... İngiliz devi Manchester United, Galatasaray’ın eski gözdesi Mohammed Kudus’a kancayı attı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile sorunlar yaşayan Erik ten Hag'ın, kadroda görmek istediği 22 yaşındaki Ganalı futbolcu için devreye girerek görüşme yapacağı iddia edildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın eski gözdesi, Manchester United yolunda!

    Transferde daha önce Galatasaray ile de anılan isimlerden biri olan ve Hollanda'da Ajax forması giyen Mohammed Kudus ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. 22 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının İngiltere Premier Lig olacağı iddia edildi.

    UNITED, KUDUS İÇİN DEVREDE
    İngiliz basınında yer alan habere göre; Ganalı oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United devreye girmiş durumda.

    ERIC TEN HAG İSTİYOR
    The Telegraph, menajer Erik ten Hag'ın Manchester United kadrosunda görmek istediği isimlerin başında PSV forması giyen Cody Gakpo dışında Mohammed Kudus isminin de yer aldığını yazdı.

        AJAX'TA ÖNE ÇIKAN İSİM OLDU
        Ajax ekibinde ayrılan futbolcuların ardından Kudus daha fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Bu sezon tüm kulvarlar dikkate alındığında; 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 gol atan futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda da Gana kadrosunda yer aldı.

        ESKİ ÖĞRENCİSİ…
        Kudus, ülkesi Gana'nın oynadığı 3 Dünya Kupası grup maçında 2 gol attı. Öte yandan şu anda Kırmızı-Şeytanlar'ı çalıştıran Eric ten Hag, Kudus'un 2020 yılında Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan Ajax'a transferinde önemli rol oynamıştı.

        KUDUS, HAG'A BÜYÜK SAYGI DUYUYOR
        Hollanda basınında da Kudus'un Eric ten Hag'ın teknik direktör olduğu dönemde Ajax'ta ciddi bir diz sakatlığı yaşadığı, Hollandalı çalıştırıcının bu süreçte kendisine ciddi destek verdiği ifade edildi. United'ın menajerine büyük saygı duyan Kudus ile Eric ten Hag'ın yakın zamanda bir görüşme yapacağı da konuşuluyor.

            UNITED, RESMİ HAMLEYE HAZIRLANIYOR
            Ocak ayında Manchester United, Kudus transferi için Ajax ile de masaya oturacak. Ada basını, Kudus isminin United ile anılmasının sürpriz olmadığını ve Eric ten Hag'ın devreye girmesiyle Premier Lig devinin rakiplerine göre daha avantajlı olacağını öne sürdü.

            MOHAMMED KUDUS KİMDİR?
            2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'da doğan Mohammed Kudus, 10 numara, santrfor ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; 15 milyon euro değer biçilen futbolcu sol ayağını iyi kullanıyor. Kudus ile kulübü Ajax arasındaki sözleşme 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Futbolcu, milli takım forması ile 21 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. Kudus, Ajax ile 2020-21 ve 2021-22'de şampiyonluklar yaşamıştı.

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            Haberler Spor Ronaldo’yu istemeyen Eric ten Hag'dan Galatasaray’a transfer çalımı! Mohammed Kudus’u istiyor
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