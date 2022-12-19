Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

20 ARALIK 2022 SALI

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)