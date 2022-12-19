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    • Spor
    • 19.12.2022 12:49
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    • 19.12.2022 12:51
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç programı

    Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için milyonlarca taraftar ekran başında olacak.

    takvim.com.tr
    ZTK’da 5. eleme turu heyecanı başlıyor

    Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesi 20 Aralık'ta başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda yarın 6 maç var.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

    20 ARALIK 2022 SALI
    13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

    13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

    15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

    17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

    19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

    21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

    21 Aralık Çarşamba:

    13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

    15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

    17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

        19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

        21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

        22 Aralık Perşembe:

        13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

        15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

        19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

        21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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        HangiKredi
        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç programı
            SON DAKİKA