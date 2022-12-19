Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç programı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesi 20 Aralık'ta başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda yarın 6 maç var.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:
20 ARALIK 2022 SALI
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
21 Aralık Çarşamba:
13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)