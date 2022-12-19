Fener gözünü Rubens’e dikti! 21 yaşındaki Brezilyalı’nın menajeri ile temasa geçildi

Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, bir yandan lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da eksik görülen mevkilere takviye yapmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Savunmanın soluna hem kaliteli hem de yabancı sınırına takılmayacak bir isim arayan Sarı-Lacivertli kulüpten önemli bir hamle geldiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubens Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 21 yaşında ve 1.78 boyunda olan Rubens'in kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında sona erecek.
YAŞI 21, PİYASASI 4 MİLYON EURO
Piyasa değeri 4 milyon Euro civarında olan oyuncuyu uygun fiyata almak almak için önemli bir şansa sahip olan Fenerbahçe'nin futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve olumlu bir görüşme yaptığı kaydedildi. Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Rubens ile anlaşma durumu olması halinde kulübü ile de bonservis pazarlığı yapılacak. Rubens, bu sezon 43 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. 1.78 boyundaki solak yıldız, güçlü fiziğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Rubens, Brezilya'da gelecek vadeden savunma oyuncularından birisi olarak görülüyor. 21 yaşındaki Rubens, hücuma olan katkıları ile de biliniyor.