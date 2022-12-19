Fener gözünü Rubens’e dikti! 21 yaşındaki Brezilyalı’nın menajeri ile temasa geçildi





YAŞI 21, PİYASASI 4 MİLYON EURO

Piyasa değeri 4 milyon Euro civarında olan oyuncuyu uygun fiyata almak almak için önemli bir şansa sahip olan Fenerbahçe'nin futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve olumlu bir görüşme yaptığı kaydedildi. Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Rubens ile anlaşma durumu olması halinde kulübü ile de bonservis pazarlığı yapılacak. Rubens, bu sezon 43 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. 1.78 boyundaki solak yıldız, güçlü fiziğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.



Rubens, Brezilya'da gelecek vadeden savunma oyuncularından birisi olarak görülüyor. 21 yaşındaki Rubens, hücuma olan katkıları ile de biliniyor.

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