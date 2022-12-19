Cimbom’dan Adli harekatı! Galatasaray, Milan forması giyen orta sahaya teklif yapacak





RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Çizme basını, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fransız futbolcu ile ilgili Milan'dan detaylı bilgi istediğini, her türlü opsiyonu değerlendirdiğini ve önümüzdeki haftalarda da Adli için resmi bir transfer teklif yapmayı planladığını duyurdu.