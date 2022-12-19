Cimbom’dan Adli harekatı! Galatasaray, Milan forması giyen orta sahaya teklif yapacak

Sezon başında Dries Mertens, Mauro Icardi, Lucas Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basını, Cimbom'un Serie A devi Milan'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Yacine Adli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Detaylar da netleşti.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Çizme basını, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fransız futbolcu ile ilgili Milan'dan detaylı bilgi istediğini, her türlü opsiyonu değerlendirdiğini ve önümüzdeki haftalarda da Adli için resmi bir transfer teklif yapmayı planladığını duyurdu.
MALİYETİ 14 MİLYON EURO
8 ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen genç yıldızın Avrupa'dan birçok takımın radarında olduğu öğrenildi. Bu sezon 4 maçta skor üretemeyen 22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 141 maçta 11 gol 18 asistlik performans ortaya koydu. Adli'ye 14 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcu, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 46 maçta oynadı ve 15 gollük bir performans sergiledi.