Son dakika Galatasaray haberleri... İtalyan medyasından bomba iddia! Milan’ın yıldızı Yacine Adli Cimbom’a mı geliyor?

İtalyan medyasında flaş iddia ile ilgili olarak, "Milan'ın orta saha oyuncusu Yacine Adli hakkında en son bilgi isteyen takım Galatasaray oldu. Her türlü çözüm değerlendiriliyor. Önümüzdeki haftalarda Türk kulübünden teklif gelebilir" ifadelerini kullanıldı.