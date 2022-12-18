Son dakika Galatasaray haberleri... İtalyan medyasından bomba iddia! Milan'ın yıldızı Yacine Adli Cimbom'a mı geliyor?
Sezon başında Mertens, Icardi, Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Cimbom, Avrupa futbolunun potansiyeli yüksek ismi için harekete geçti. İtalyan devi Milan'da forma giyen Fransız yıldız, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. İtalyan medyası da Milan forması giyen Yacine Adli'nin Galatasaray'ın radarında olduğunu belirtti.
18.12.2022 12:02 - Son Güncelleme: 18.12.2022 12:02
Ocak ayında başlayacak transfer sezonunu en hareketli geçirmesi beklenen takımlardan biri de Galatasaray...Sarı-Kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyor.
İtalyan devi Milan'da forma giyen Fransız yıldız, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. İtalyan medyası da Milan forması giyen Yacine Adli'nin Galatasaray'ın radarında olduğunu belirtti.
İtalyan medyasında flaş iddia ile ilgili olarak, "Milan'ın orta saha oyuncusu Yacine Adli hakkında en son bilgi isteyen takım Galatasaray oldu. Her türlü çözüm değerlendiriliyor. Önümüzdeki haftalarda Türk kulübünden teklif gelebilir" ifadelerini kullanıldı.