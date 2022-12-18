1.6 milyar euro’luk final! Arjantin ve Fransa en büyük kupa için karşı karşıya





MESSİ&ALVAREZ CAN YAKIYOR

Tangocular'da Nicolas Otamendi 3 milyon Euro ile en düşük değere sahip oyuncu pozisyonunda. Yaş ortalaması 27.8 olan Güney Amerika ekibi Arjantin'in yurt dışındaki milli oyuncuları 96.2 oranında. 26.6 yaş ortalamasına sahip olan Fransa'da ise yurt dışında oynayan futbolcuların 84.6 oranında olması dikkati çekti. Fransa'da Mbappe 5 gol 2 asist, Grioud ise 4 golle turnuvada öne çıkan isimler oldu. Griezmann da 3 asistlik katkısı ile takımı adına anahtar oyunculardan biri konumunda. Arjantin'de de Messi 5 gol 3 asist, Julian Alvarez de 4 gol 1 asistle takımlarının en üretken oyuncuları oldu.



ARJANTİN'İN 6'NCI FRANSA'NIN 4. FİNALİ

Daha önce 5 kez final oynayan Arjantin, Dünya Kupası'nı 2 kez kazanmıştı. Fransa ise 3 finale çıkarken sadece 2006'da İtalya'ya penaltılarda kaybetti.

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