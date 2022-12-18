1.6 milyar euro’luk final! Arjantin ve Fransa en büyük kupa için karşı karşıya

2022 Dünya Kupası'nda en önemli gün geldi çattı. Final maçında Arjantin ve Fransa en büyük kupası kazanmak için karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı 41 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Fransa ile Arjantin arasındaki dev maçta dünya yıldızları da sahne almış olacak.
HOROZLAR DAHA DEĞERLİ
Kadro değerleri açısından Fransa rakibinden daha önde görünüyor. Transfermarkt verilerine göre; Horozlar'ın 1.03 milyar euro değeri bulunurken, Arjantin'in ise kadro değeri 645 milyon Euro civarında. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'da en pahalı futbolcu 160 milyon Euro bedelle Mbappe oldu. Arjantin Milli Takımı'nda ise Lautaro Martinez yine Transfermarkt verilerine göre; 75 milyon Euro bedelle takımı adına ilk sırada. Martinez'i 55 milyon Euro bedelle Cristiano Romero ve 50 milyon Euro değer ile kaptan Leo Messi takip ediyor.
MESSİ&ALVAREZ CAN YAKIYOR
Tangocular'da Nicolas Otamendi 3 milyon Euro ile en düşük değere sahip oyuncu pozisyonunda. Yaş ortalaması 27.8 olan Güney Amerika ekibi Arjantin'in yurt dışındaki milli oyuncuları 96.2 oranında. 26.6 yaş ortalamasına sahip olan Fransa'da ise yurt dışında oynayan futbolcuların 84.6 oranında olması dikkati çekti. Fransa'da Mbappe 5 gol 2 asist, Grioud ise 4 golle turnuvada öne çıkan isimler oldu. Griezmann da 3 asistlik katkısı ile takımı adına anahtar oyunculardan biri konumunda. Arjantin'de de Messi 5 gol 3 asist, Julian Alvarez de 4 gol 1 asistle takımlarının en üretken oyuncuları oldu.
ARJANTİN'İN 6'NCI FRANSA'NIN 4. FİNALİ
Daha önce 5 kez final oynayan Arjantin, Dünya Kupası'nı 2 kez kazanmıştı. Fransa ise 3 finale çıkarken sadece 2006'da İtalya'ya penaltılarda kaybetti.