Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi! Türk sporu, Turkuvaz Medya’da buluştu...

MUTLU OLDUĞUNUZ İŞİ YAPIN

Milli okçu Mete Gazoz, "Olimpiyat şampiyonu olmak çok zor ama olduktan sonraki süreç daha zor. Antrenmanların daha sıkı olması gerekiyor" dedi. Gazoz, "Gençlere söyleyebileceğim en önemli şey sevdikleri ve yaparken mutlu oldukları bir spor ya da iş bulmaları" şeklinde konuştu.



HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anlatan olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli kareteci Eray Şamdan, "Karatenin en yüksek derecesini Türkiye'ye getirdim. Bu benim için çok gurur verici. Küçüklüğümden beri en çok bunun için çalıştım ve nasip oldu. Gençler televizyonda bizi gördükçe yaptığımız sporlara ilgi artıyor. Yatırımların ve medyanın amatör sporlara desteğinin artması gerekiyor" dedi.







SPORU GENÇ NÜFUSA SEVDİRELİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, panelde önemli açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ileri dönük adımlar atmamız gerekiyor. Çok fazla şeyi değiştirebiliriz. Günlük başarının yanı sıra uzun vadeli planlarla da bunu yapabiliriz. Bir futbol ülkesiyiz, genç bir ülkeyiz. Takımımıza kaliteli oyuncular geliyor ve ülkedeki futbol sevgisini görüp 'Nasıl daha ileriye gidemiyorsunuz?' diye soruyorlar. Türk gençliğine futbolu, sporu sevdirebilmeliyiz. Bunu yaptığımızda zaten başarılı oluyoruz. Futbolu genç nüfusa sevdirmemiz lazım" dedi.