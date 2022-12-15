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    • Spor
    • 15.12.2022 17:43
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    • 15.12.2022 17:45
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    İspanyol devinden 16'lık transfer! Real Madrid Brezilyalı forvet Endrick ile anlaştı

    İspanyol devi Real Madrid 16 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini duyurdu. Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon avro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon avro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.

    İspanyol devinden 16’lık transfer!

    Real Madrid Brezilyalı futbolcu Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşında olan Endrick'in reşit olacağı Temmuz 20024'te transfer edilmesi için Brezilya ekibi La Sociedade Esportiva Palmeiras ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Endrick'in önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek kulüp tesislerini ziyaret edeceği, daha sonra Brezilya'ya dönerek Temmuz 2024'e kadar Palmeiras'da oynamaya devam edeceğini kaydedildi.

    TRANSFER BEDELİ
    İspanyol basını, Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin takibinde olan Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon avro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon avro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.

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