TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Sporun Zirvesi’nde çok çarpıcı mesajlar verdi: 2024 Türk futbolu için çok önemli

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve spor camiasının önemli isimlerinin katıldığı Türkiye Yüzyılı'nda Gençlik ve Spor Zirvesi'nde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



ÇOK AĞIR TECRÜBELER YAŞADIK

Altıntop, "2006 Almanya'ya gidememiştik. O içimde bir yara. Genelde Dünya Kupası'na katılamamak bir yaradır. 2024, Türk futbolu ve Almanya'daki milletimiz için çok önemli. Yaşadığımız ağır tecrübelerimiz futbolumuza güzel şeyler getirsin" diye konuştu. Altıntop, değişip değişmeyeceği merak edilen yabancı kuralı ile ilgili olarak önemli ifadeler kullandı.



YABANCI KURALI NE OLACAK?

Hamit Altıntop, "Kısıtlamalara karşıyım. Her takımın kısıtlama olmadan ileriye gitmesini istiyorum. Yabancı kuralını konuşacağız, tartışacağız. İstediğiniz kararı alın. Sanayi gibi, önce üretmek gerekiyor" dedi. Hamit Altıntop, "Futboldaki tüm paydaşlar kendi aralarında anlaşmalı, futbolu sahiplenmeli ve bütün olarak hareket etmeli. Gelecek yıllarda daha iyi sonuçlar alacağımıza ve başarılı olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



YILDIZ, HAKKINI SAVUNANDIR

Hamit Altıntop, yıldız futbolcunun nasıl olması gerektiği hakkında Leo Messi'den örnek verdi. Altıntop, "Yıldız oyuncu demek fedakarlık yapan, inanan, sorumluluk alan biri demektir. Örnek olarak Messi'yi Hollandalılar kışkırttı. Yıldız oyuncu yeri geldiğinde hakkını da savunan, sorgulamayı bilendir. Abdülkadir Ömür de bir yıldızdır. Amacımız yıldız oyuncuları daha fazla parlatmayı başarabilmektir" ifadelerini kullandı.