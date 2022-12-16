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    TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Sporun Zirvesi’nde çok çarpıcı mesajlar verdi: 2024 Türk futbolu için çok önemli

    Hamit Altıntop, Euro 2024’ün ülkemiz ve Almanya’daki gurbetçi vatandaşlarımız adına önemine vurgu yaptı. Yabancı kuralı içinse, “Ben kısıtlamalara karşıyım” şeklinde mesaj verdi.

    2024 Türk futbolu için çok önemli

    Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve spor camiasının önemli isimlerinin katıldığı Türkiye Yüzyılı'nda Gençlik ve Spor Zirvesi'nde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    ÇOK AĞIR TECRÜBELER YAŞADIK
    Altıntop, "2006 Almanya'ya gidememiştik. O içimde bir yara. Genelde Dünya Kupası'na katılamamak bir yaradır. 2024, Türk futbolu ve Almanya'daki milletimiz için çok önemli. Yaşadığımız ağır tecrübelerimiz futbolumuza güzel şeyler getirsin" diye konuştu. Altıntop, değişip değişmeyeceği merak edilen yabancı kuralı ile ilgili olarak önemli ifadeler kullandı.

    YABANCI KURALI NE OLACAK?
    Hamit Altıntop, "Kısıtlamalara karşıyım. Her takımın kısıtlama olmadan ileriye gitmesini istiyorum. Yabancı kuralını konuşacağız, tartışacağız. İstediğiniz kararı alın. Sanayi gibi, önce üretmek gerekiyor" dedi. Hamit Altıntop, "Futboldaki tüm paydaşlar kendi aralarında anlaşmalı, futbolu sahiplenmeli ve bütün olarak hareket etmeli. Gelecek yıllarda daha iyi sonuçlar alacağımıza ve başarılı olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    YILDIZ, HAKKINI SAVUNANDIR
    Hamit Altıntop, yıldız futbolcunun nasıl olması gerektiği hakkında Leo Messi'den örnek verdi. Altıntop, "Yıldız oyuncu demek fedakarlık yapan, inanan, sorumluluk alan biri demektir. Örnek olarak Messi'yi Hollandalılar kışkırttı. Yıldız oyuncu yeri geldiğinde hakkını da savunan, sorgulamayı bilendir. Abdülkadir Ömür de bir yıldızdır. Amacımız yıldız oyuncuları daha fazla parlatmayı başarabilmektir" ifadelerini kullandı.



    ZİRVEDE BULUŞMA
    Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları, sporcular, teknik adamlar gazeteciler dev zirvede buluştu.



    ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL
    Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçı ve şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Ömür, "Fenerbahçe maçı çok önemli ama ölüm kalım maçı olmayacak. Zirveye yerleşmek istiyoruz. Birçok takım iyi kadrolar kurdu. Biz de keyif vereceğiz, zirvede olacağız" dedi. Ayrıca Ömür, "Bu sezon çetin bir yarış oluyor. Birçok takım potada. Geçen sene şampiyon olduk ama Trabzonspor'da hedefler bitmez" diye konuştu.



        30 YILDA 30 DEFA DEĞİŞMİŞ
        Yakın zamanda hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır, Türkiye'de neden hakem yetişmediği sorusuna yanıt verdi. Eski hakem, "Bakıldığında 30 yılda 30 defa talimat değişmiş. Talimatlar kalıcı olmalı. Eğitime değer vermek gerek. Bu hakemlik için de çok önemli. Başkanımız Büyükekşi'yi hakem işlerine karışıyor diye eleştiriyorlar ama bir sistem kurmaya çalışıyor. TFF'nin bu çalışmalarını ben değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.



        ÖNCE ANTRENÖR EĞİTİLMELİ
        Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, yerli ve yabancı teknik adamlar hakkında dikkat çeken sözlere imza attı. Vural, "Bir yabancı teknik direktör kardeşimiz geldi. Getirirseniz elbette gelir. Neden geldi? Futbolu bizden daha iyi biliyor varsayımı ile geldi. O zaman ben de TFF'ye 'Sen antrenörünü niye eğitmedin?' diye sorarım. Değerlerimize, yeteneklerimize yazık ediyoruz" diye konuştu. Ayrıca Vural, bilimden daha çok faydalanılması vurgusunu yaptı.



        OLAYLAR İÇİMİ PARÇALADI
        Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, "Avrupa tarafından çok yakından takip edilen bir lig değiliz. Kulüplerimizin mali tablosu da ortada. Maalesef futbolumuzda kötü örneklerimiz de var. Göztepe-Altay maçındaki olaylar içimi parçaladı" dedi. Öte yandan Denizli futbolcularla ilgili, "Dürüst değiliz. Bazen onlar adına utanıyorum. 5-6 oyuncu hakeme itiraz ediyor. Futbolcuların hakemden önce kendisine yardım etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

        DEV ZİRVE YİNE GÜNDEM BELİRLEDİ
        Turkuvaz Medya gündem belirlemeye devam etti. Futbolun paydaşlarının bir araya geldiği zirvede konuşulanlar birçok kurum ve kuruluşun manşetini süsledi.

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        Yıl sonunda tamam
        Haberler Spor TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Sporun Zirvesi’nde çok çarpıcı mesajlar verdi: 2024 Türk futbolu için çok önemli
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