Galatasaray - TOULOUSE FC CANLI MAÇ İZLE📺! GS - Toulouse maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

Galatasaray ile Toulouse FC 2022 Kulüp Hazırlık Maçları 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Toulouse FC maçı, Nef Stadyumu'nde oynanıyor. Galatasaray-Toulouse FC maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
SARI KIRMIZILILAR ÇALIŞMALARI TAMAMLADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda takımın başında yer aldıktan sonra, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçti. Geç saatlerde tekrar Antalya'ya dönen başarılı antrenör, Toulouse mücadelesinde yine kulübedeki yerini alacak. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen dünkü idmanda, Galatasaray yine yüksek tempoda çalıştı. Basına kapalı bölümde ise bugünkü Toulouse maçına yönelik bir taktik prova yapıldığı öğrenildi.