Galatasaray - TOULOUSE FC CANLI MAÇ İZLE📺! GS - Toulouse maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

SARI KIRMIZILILAR ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda takımın başında yer aldıktan sonra, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçti. Geç saatlerde tekrar Antalya'ya dönen başarılı antrenör, Toulouse mücadelesinde yine kulübedeki yerini alacak. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen dünkü idmanda, Galatasaray yine yüksek tempoda çalıştı. Basına kapalı bölümde ise bugünkü Toulouse maçına yönelik bir taktik prova yapıldığı öğrenildi.