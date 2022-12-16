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    • Spor
    • 16.12.2022 14:50
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    • 16.12.2022 14:50
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    Galatasaray - TOULOUSE FC CANLI MAÇ İZLE📺! GS - Toulouse maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Galatasatay - Toulouse hazırlık maçı için geri sayım sona erdi. Dünya Kupası arasında hazırlık maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maçın yayın kanalı ve saati hakkında araştırmalara başladı. İşte Galatasaray - TOULOUSE CANLI MAÇ İZLE ekranı!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - TOULOUSE FC CANLI MAÇ İZLE!

    Galatasaray ile Toulouse FC 2022 Kulüp Hazırlık Maçları 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Toulouse FC maçı, Nef Stadyumu'nde oynanıyor. Galatasaray-Toulouse FC maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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    SARI KIRMIZILILAR ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda takımın başında yer aldıktan sonra, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçti. Geç saatlerde tekrar Antalya'ya dönen başarılı antrenör, Toulouse mücadelesinde yine kulübedeki yerini alacak. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen dünkü idmanda, Galatasaray yine yüksek tempoda çalıştı. Basına kapalı bölümde ise bugünkü Toulouse maçına yönelik bir taktik prova yapıldığı öğrenildi.

        TAKIM İDMANDA TAM KADRO

        DünyaKupası'nda İsviçre Milli Takımı ile yer alan Haris Seferovic, takıma döndü ve Antalya kampına katıldı. Ara transferde kiralık sözleşmesinin feshedilmesi planlanan tecrübeli santrfor, o döneme kadar kadrodaki yerini koruyacak. Galatasaray'la sözleşme yenilediği gün çıktığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün Antalya kampında koşulara başlaması sevinç yarattı.

        Ayrıca gribal enfeksiyon sebebiyle önceki günkü idmana katılamayan Berkan Kutlu da sağlık ekibiyle görüşerek son antrenmana çıktı ve takımla çalıştı

        Antalya'ya özel izin alarak Muslera'dan daha geç dönen Lucas Torreira, sahaya çıktı, takımla çalıştı. Okan hoca, Toulouse ile oynanacak hazırlık maçında Uruguaylı ön liberoya ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor. Ancak Torreira'nın maç kadrosunda yer alması düşünülüyor.
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        Haberler Spor Galatasaray - TOULOUSE FC CANLI MAÇ İZLE📺! GS - Toulouse maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
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