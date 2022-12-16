Fenerbahçe 21 yaşındaki Danimarkalı'nın peşinde! Nikolas Dyhr, Jorge Jesus'tan onayı kaptı





JESUS ONAY VERDİ...

Anlaşma sağlanması ve mali olarak da durumun uygun bulunması durumunda Danimarkalı sol bek ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Teknik direktör Jesus sezonun geri kalanında savunmanın solunda sayısal olarak sıkıntı yaşamamak için bu transfere onay verdiği de gelen haberler arasında.