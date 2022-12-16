Fenerbahçe 21 yaşındaki Danimarkalı'nın peşinde! Nikolas Dyhr, Jorge Jesus'tan onayı kaptı

Savunmanın soluna takviye yapmak için bir süredir çalışma yapan Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bek Nikolas Langberg Dyhr önerildi.
Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen ve kulübüyle 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Nikolas Dyhr 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanından da sayılmayacak.
Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç sol bekin menajeriyle görüşme yapıldığı kulübü ile temasa geçilmesinin beklendiği ifade ediliyor. 5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Nikolas Dyhr, Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt kategorilerinde defalarca forma giymiş bir isim.