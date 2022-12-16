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    Fenerbahçe 21 yaşındaki Danimarkalı'nın peşinde! Nikolas Dyhr, Jorge Jesus'tan onayı kaptı

    Savunmanın solunda sayısal olarak eksik kalmak istemeyen Fenerbahçe 21 yaşındaki Danimarkalı sol bek Nikolas Dyhr için harekete geçti. Transfer gerçekleşirse Danimarkalı sol bek yaşı gereği yabancı kontenjanından sayılmayacak.

    Sola yeni aday Nikolas Dyhr

    Savunmanın soluna takviye yapmak için bir süredir çalışma yapan Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bek Nikolas Langberg Dyhr önerildi.



    Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen ve kulübüyle 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Nikolas Dyhr 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanından da sayılmayacak.



    Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç sol bekin menajeriyle görüşme yapıldığı kulübü ile temasa geçilmesinin beklendiği ifade ediliyor. 5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Nikolas Dyhr, Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt kategorilerinde defalarca forma giymiş bir isim.



        JESUS ONAY VERDİ...
        Anlaşma sağlanması ve mali olarak da durumun uygun bulunması durumunda Danimarkalı sol bek ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Teknik direktör Jesus sezonun geri kalanında savunmanın solunda sayısal olarak sıkıntı yaşamamak için bu transfere onay verdiği de gelen haberler arasında.



        Fenerbahçe'de savunmasının solunda Ferdi, Lincoln ve Alioski forma giyse de gerçek mevkisi sol bek olan tek isim Alioski olarak dikkat çekiyordu.

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        Haberler Spor Fenerbahçe 21 yaşındaki Danimarkalı'nın peşinde! Nikolas Dyhr, Jorge Jesus'tan onayı kaptı
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