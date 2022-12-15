Tek engel taksit! Fenerbahçe, Samet Akaydın transferinde sona yaklaşılırken, ödeme planında Adana Demirspor ile anlaşamadı

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Fenerbahçe'nin bu bonservis ücretini taksitle ödemek istediği ancak Adana Demirspor'un ise tutarı peşin istediği öğrenildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken futbolcu cephesi Fenerbahçe'den 3 yıl artı opsiyonlu bir kontrat istiyor. 1.90 boyundaki Samet Akaydın, Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 1147 dakika süre alıp 1 gol attı. Fenerbahçe taraftarları, Samet Akaydın için 4 milyon Euro tutarın fazla olduğu görüşünde. Sosyal medyada taraftarlar, "Böyle bir transfere karşıyım, kimse Samet'i Jorge Jesus istiyor diye savunmaya geçmesin" şeklinde yorumlar yapıyor.

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