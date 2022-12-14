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    Fenerbahçe’ye çifte Koreli! Sarı-Lacivertliler 2 Güney Koreli ismi kadrosunda istiyor

    Fenerbahçe, Daily Record’un haberine göre; Celtic ve Rennes’ind e izlediği Güney Koreli forvet Cho Gue Sung’a talip oldu. Aynı zamanda FC Seoul rfmoası giyen stoper Ju-Sung Kim’in menajeri ile de ilk görüşmenin gerçekleştirildiği ve olumlu geçtiği öğrenildi.

    Fener’e çifte Koreli

    Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.



    Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Cho Gue Sung'a talip oldu. K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyen Cho Gue Sung, bu sezon 35 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarsan Sung, bunun yanında 5'de asist yaptı.



    2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıkan Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro. F.Bahçe'nin bir diğer hedefi ise Güney Koreli stoper Ju-sung Kim.



        FENER'E BİR KİM DAHA
        Fenerbahçe'nin FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu da ifade edildi.

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