Fenerbahçe’ye çifte Koreli! Sarı-Lacivertliler 2 Güney Koreli ismi kadrosunda istiyor





2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıkan Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro. F.Bahçe'nin bir diğer hedefi ise Güney Koreli stoper Ju-sung Kim.