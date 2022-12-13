Fenerbahçe’nin eski stoperi Avrupa’da savaş çıkardı! Devler karşı karşıya: 45 milyon Euro’yu veren Kim’i alır

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken ve sonrasında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldız oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
DEVLERİN 'KİM' SAVAŞI
Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid ve Manchester United, Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmek için yarışa girdi. İngiliz medyasından Mirror'ın haberine göre iki dev yıldız oyuncu için Napoli'nin kapısını çalacak.
FENER'E 15 MİLYON EURO KAZANDIRDI
2021 yılının Ağustos ayında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin temsilcisi BJ Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min Jae, geçtiğimiz Temmuz ayında ise 18 milyon Euro'luk bedelle Napoli'ye geçti.