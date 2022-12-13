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    • Spor
    • 13.12.2022 18:21
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    • 13.12.2022 18:21
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    Fenerbahçe’nin eski stoperi Avrupa’da savaş çıkardı! Devler karşı karşıya: 45 milyon Euro’yu veren Kim’i alır

    Fenerbahçe’de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerek Napoli’ye transfer olan Kim Min Jae, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdi. Manchester United ile Real Madrid, Güney Koreli stoper için İtalyan ekibinin kapısını çalacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    ‘Kim’ savaş çıkardı: Devler peşinde! İşte bonservis bedeli

    Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken ve sonrasında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldız oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

    DEVLERİN 'KİM' SAVAŞI
    Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid ve Manchester United, Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmek için yarışa girdi. İngiliz medyasından Mirror'ın haberine göre iki dev yıldız oyuncu için Napoli'nin kapısını çalacak.

    FENER'E 15 MİLYON EURO KAZANDIRDI
    2021 yılının Ağustos ayında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin temsilcisi BJ Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min Jae, geçtiğimiz Temmuz ayında ise 18 milyon Euro'luk bedelle Napoli'ye geçti.

        45 MİLYON EURO'YU VEREN KİM'İ ALIR
        Transfermarkt verilerine göre 35 milyon Euro değeri olan Güney Koreli yıldız futbolcunun sözleşmesinde 45 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Manchester United ve Real Madrid, bu rakamı ödediği takdirde Kim Min Jae'yi renklerine katabiliyor.

        NAPOLİ'DEKİ PERFORMANSI
        Bu sezon Napoli formasıyla 20 maçta görev alan Kim, ligde 2 gole imza attı. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Güney Kore Milli Takımı'nda görev alan başarılı stoper, 47 kez milli formayı giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

        6 GOL 1 ASİST
        Kariyerinde 196 maçta görev alan Kim Min Jae, 6 gol ve 1 asist üretti. Oynadığı maçlarda 28 kez sarı kart gören tecrübeli futbolcu 2 kez de kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de 40 maça çıkan Kim Min Jae'nin 1 golü bulunuyor.

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