Fenerbahçe’nin eski stoperi Avrupa’da savaş çıkardı! Devler karşı karşıya: 45 milyon Euro’yu veren Kim’i alır

45 MİLYON EURO'YU VEREN KİM'İ ALIR

Transfermarkt verilerine göre 35 milyon Euro değeri olan Güney Koreli yıldız futbolcunun sözleşmesinde 45 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Manchester United ve Real Madrid, bu rakamı ödediği takdirde Kim Min Jae'yi renklerine katabiliyor.

NAPOLİ'DEKİ PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 20 maçta görev alan Kim, ligde 2 gole imza attı. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Güney Kore Milli Takımı'nda görev alan başarılı stoper, 47 kez milli formayı giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

6 GOL 1 ASİST

Kariyerinde 196 maçta görev alan Kim Min Jae, 6 gol ve 1 asist üretti. Oynadığı maçlarda 28 kez sarı kart gören tecrübeli futbolcu 2 kez de kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de 40 maça çıkan Kim Min Jae'nin 1 golü bulunuyor.