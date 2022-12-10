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    Brezilya'yı penaltılarla geçen Hırvatistan, yarı finalde Arjantin ile kozlarını paylaşacak

    Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında Neymar sahne aldı. Ama 117’de Petkovic skoru 1-1 yaptı. Maç içinde 9 kurtarış yapan Dominic Livakovic Rodrygo’nun penaltısını da çıkardı. Hırvatlar tarihi bir zafere imza attı.

    Hırvat destanı

    Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'yı penaltılarda 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. İlk yarıda Brezilya öne geçmek için fırsatlar yakalasa da kaleci Livakovic'e takıldı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 47'de Sambacılar gole yaklaştı. Tehlikeli gelişen atakta Gvardiol'un ters vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

    KALESİNDE DEVLEŞTİ
    Livakovic 55'te Neymar'a gol izni vermedi. 66'da Paqueta'nın şutunu kornere çeldi. 76'da Neymar'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta golü önledi ve maç uzatmalara gitti. Brezilya 105+1'de Neymar ile duvarı yıktı. Kaleciyi geçen yıldız yakın mesafeden topu tavana astı.

    TAM BİTTİ DERKEN
    Brezilyalı oyuncular maç tam böyle bitecek derken sahneye 117'de Petkovic çıktı ve maçı penaltılara götürdü. Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltıyı gole çevirdi. Brezilya'da ise Rodrygo ve Marquinhos penaltı atışından faydalanamadı.



    LIVAKOVIC MAÇA DAMGA VURDU
    Hırvat kaleci maç içinde kalesine gelen 9 şuta gol izni vermezken Rodrygo'nun penaltısını da çıkarmayı başardı.



    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
    Kupaya penaltılar sonunda Hırvatistan'a elenerek veda eden Brezilya'da Neymar gözyaşlarına boğuldu.

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