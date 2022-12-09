2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, Brezilya'yı penaltı atışlarında eleyerek yarı finale yükseldi

Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltıları değerlendirirken; Brezilya'da ise Casemiro ve Pedro fileleri havalandırdı, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.