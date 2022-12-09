2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, Brezilya'yı penaltı atışlarında eleyerek yarı finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu.
Katar Education City Stadı'nda Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'ın düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmada 105+1'inci dakikada Brezilya Neymar ile öne geçmeyi başardı.
Ancak Hırvatistan 117'nci dakikada Petkovic ile Neymar'a cevap vererek karşılaşmayı penaltılara taşımayı başardı. Seri penaltı atışları sonrası Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2'lik skor ile mağlup etti.