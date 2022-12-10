Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu oldu! Türkiye 7 yıl sonra altın madalya kazandı

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Genç, Türkiye'ye 7 yıl aranın ardından altın madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Genç, Bogota'ya madalya hedefiyle geldiğini belirterek "Bizim dünya şampiyonası kampımız 3 ay sürdü. 2022'de gençler Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Büyükler dünya şampiyonasında yılın son madalyasını haneme yazdırdım. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.