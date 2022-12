Mor Menekşeler, Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'yı gözüne kestirdi

BEŞİKTAŞ, CHARLEROİ'Yİ GÜZEL FUTBOLLA DEVİRDİ

Dünya Kupası arasında 3. hazırlık maçına çıkan Beşiktaş, Belçika ekibi Charleroi'yi 2-1 mağlup etti. Maçın 16. dakikasında Tayfur Bingöl'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Jackson Muleka şutunu çekti, kaleci kurtardı fakat Kongolu forvet tamamlamayı başardı: 1-0. 39. dakikada orta sahada topu karşılayan Tayyip Talha, ileri çıktı ve pasını Muleka'ya verdi. Muleka'dan seken top tekrar Tayyip'in önüne düştü, 22 yaşındaki savunmacı ceza sahasına girip sol çaprazdan nefis vurdu: 2-0. 50'de Hosseinzadeh ceza sahası önünden sert şut çıkardı: 2-1. 58'de Dele Alli'nin penaltısını kaleci Koffi kurtardı. Maç 2-1 bitti.



TÜRKİYE, MAURO ICARDİ'Yİ ARIYOR!

Cimbom'un PSG'den getirdiği yıldız futbolcu Mauro Icardi, Google 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesinde en çok aranan isim oldu. Özel hayatıyla da adından söz ettiren Icardi'yi Dries Mertens takip etti.



RONALDO YARIN FLORYA'DA!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusuna, "Ronaldo, yarın Florya'da (gülüyor). Kurtulamadım Ronaldo'dan" cevabını verdi...



EN İYİ G.SARAY SAHADA OLACAK

G.Saray'da Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası arasından sonra ligdeki iyi gidişatlarını sürdüreceklerini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Futbol hep aynı oynanmıyor. Bazen hatalar yapabiliyoruz ama biz Galatasaray'ız. Taraftarlarımızın desteğiyle en iyi Galatasaray'ı izleteceğiz. İyi ve sıkı çalışıyoruz. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Takım içi rekabetin güzel olduğunu kaydeden Barış, "Okan hoca benden çok ümitli" ifadelerini kullandı.



ASLAN ANTALYA'DA ÇOK NEŞELİ

G.Saray, kamp çalışmaları için dün sabah Antalya'ya gitti ve coşkuyla karşılandı. Akşam antrenmana çıkan Sarı-Kırmızılılar'da yüzler gülüyordu. Yunus Akgün ve Mathias Ross'un tedavisine devam edildi. Gribal enfeksiyonu atlatan Midtsjö ile Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman takımdan ayrı çalıştı. İlk günde Yusuf Demir attığı gollerle dikkatleri üzerine topladı. Gomis idman bittikten sonra ekstra koşu çalıştırması yaptı.



STERLING KATAR'A DÖNÜYOR

İngiliz yıldız Raheem Sterling'in evine hırsızlar girmiş ve ziynet eşyaları ile saatler çalmıştı... Söz konusu olay nedeniyle İngiltere'nin son 16 turunda Senegal'i 3-0 yendiği karşılaşmada görev alamayan Sterling'in yeniden Katar'a döneceği belirtildi. İngiliz yıldızın, yarın oynanacak Fransa maçında kadroda yer alması bekleniyor. Dünya Kupası'nda 2 maçta forma giyen Sterling'in 1 golü ve 1 asisti var.



ÇEYREK FİNAL PERDESİ AÇILIYOR

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları bugün oynanacak maçlarla start alıyor. Günün ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Bilindiği gibi Hırvatlar son 16 turunda Japonya'yı penaltı atışları sonrasında kupa dışına itmişti. Brezilya ise Güney Kore engelini zorlanmadan aştı. Saat 22.00'de ise Hollanda ve Arjantin mücadele edecek. Hollanda, Dünya Kupası son 16 turunda ABD engelini 3-1'lik skorla geçti. Arjantin ise Avustrulya'yı Messi önderliğinde 2-1 mağlup ederek son 8'e adını yazmıştı.

STAMBOULİ: TAKIMININ BAŞARI SIRRI UYUM

Adana Demirsporlu futbolcu Benjamin Stambouli, son 2 sezonda Spor Toto Süper Lig'de gösterdikleri başarılı performansı teknik ekip ile futbolcuların uyumuna bağladı. Stambouli "Son 2 sezonda başarılı bir performansımız var ama daha büyük başarılar elde etmeye açız. Bunun daha fazlasını yapabilmek için çalışmalıyız" dedi.



PINAR KARŞIYAKA SON HAFTAYA BIRAKTI

FIBA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında dün konuk ettiği Telekom Baskets Bonn'a 89-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, kupada yoluna devam etme şansını son maça bıraktı. Son hafta Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka rakibini yendiği takdirde play-in turuna kalacak. Kaybetmesi durumunda ise gruptan çıkamayacak.



UTAH, WARRİORS'U SON ANDA DEVİRDİ

Utah, son saniyelerde bulduğu sayılarla konuk ettiği Golden State Warriors'u 124-123 mağlup etti. Orlando-La Clippers: 116-111, Brooklyn-Charlotte: 122-116, New York-Atlanta: 113-89, Toronto-LA Lakers: 126- 113, Minnesota-Indiana: 121-115, Chicago-Washington: 115-111, Milwaukee-Sacramento: 126-113, Memphis-Oklahoma: 123-102, New Orleans-Detroit: 104-98, Phoenix-Boston: 98-125.



HOLLANDA GP'Sİ 2025'E KADAR DEVAM

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda etabı, 2025 yılına kadar yarış takviminde yer alacak. Yapılan açıklamada, anlaşmanın yenilendiği ve yarışların 2025'e kadar süreceği belirtildi. İlk olarak 1952'de düzenlenen Hollanda Grand Prix'si, 1985 yılından sonra takvimden çıkarılmış ve 2021'de yeniden takvime alınmıştı.



ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her maça aynı motivasyonla hazırlandığını söyleyen tecrübeli kaleci, "Fenerbahçe maçına çok ekstra bir motivasyonum yok. Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Her takım arkadaşıma liderlik yapıp yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi. Sezonun ikinci yarısıyla ilgili iddialı ifadeler kullanan Uğurcan, "Saha içinde arkadaşının ne yaptığını bilmen gerekiyor. Bu da çok beraber olunca gerçekleşiyor. Geçen seneki kadroda birçok yıldır beraber oynadığımız arkadaşlar vardı. Bu sezon ise biraz daha farklı arkadaşlarımız var. Bundan dolayı ister istemez uyum konusunda sorun olabiliyor ama kamp çok iyi geldi. Şampiyon olmak tabii ki istiyoruz, geçen sene bunu başardık. Bu sene daha çok zor olacağını biliyoruz ama zirvenin peşinde koşacağız" ifadelerini kullandı.



GÖZTEPE VE ALTAY'A ŞOK

TFF, 1. Lig'de 27 Kasım'da oynanan ve tribünlerde yaşanan korkunç olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçı için kararını verdi. Maçta Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılmış ve 1'i ağır, 3 taraftar yaralanmıştı. Olay sonrası Göztepeli bir taraftar, Altay kalecisi Ozan'ın kafasına korner direğiyle vurdu.



20 HOLİGAN TUTUKLU

TFF, Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararını verdi. İki takımın puanlarının silinip silinmeyeceğine ise PFDK karar verecek. Maçta yaşanan olaylar dünya gündemine konu olmuştu. Olaylı maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan şahıs olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. PFDK aldığı karar neticesinde Altay'a 6, Göztepe 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.



ANADOLU EFES ZALGİRİS'E KONUK

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Lacivert- beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.



G.ANTEP PEKHART İLE YOLLARINI AYIRDI

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Tomas Pekhart'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi feshedilen Çekyalı 33 yaşındaki golcü oyuncuya kariyerinde başarılar dilendi. Gaziantep FK'ye sezon başında 2 yıllığına transfer olan Pekhart, takımla çıktığı 12 resmi karşılaşmada sadece 1 gol attı.



ÇAĞDAŞ ATAN: İYİ SINAV VERDİK

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Takımdan memnunum. Bir maç oynadık. İyi sınav verdik. İlk dakikada gol yememize rağmen, rakibimize baskı kurup goller kazandık. Sakat oyuncumuz yok. Ancak milli takım kampındaki oyuncular henüz dönmedi" dedi. Kayserispor Süper Lig'de 23 puanla 6. basamakta yer alıyor.



16 YAŞINDAKİ ENDRİCK İÇİN 60 MİLYON EURO

Real Madrid, Palmeiras'ın 16 yaşındaki santrforu Endrick Felipe Moreira de Sousa için 60 milyon Euro vermeye karar verdi. Genç futbolcu için 12 milyon Euro'luk vergi ücretini de İspanyol ekibi ödeyecek. Endrick, Temmuz 2024'te Real'e katılacak. Brezilyalı futbolcu, Palmeiras'ta 14 maçta 9 gol, 1 asistle oynamayı başardı.

