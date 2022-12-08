Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Ronaldo yedek kaldı! Sevgilisi ve kardeşi hocasına ateş püskürdü

Dünya Kupası'nda Portekiz, İsviçre ile karşılaştı. Portekiz maçı 6-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırırken gündem yine Cristiano Ronaldo'yu... Oyuna sonradan giren yıldız oyuncunun maç sırasında ve sonrasında yaptığı hareketler İngiliz medyasında gündem oldu. İngiliz medyasından Dailymail, Ronaldo'nun kız kardeşinin açıklamalarına yer verdi. CR7'nin kardeşi Elma Aveiro yaptığı açıklamada, "Portekiz Milli Takımı'na çok şeyler vermiş bir yıldızı böyle aşağılamak utan verici" ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca Ronaldo'nun oyuna girmeden önce yedek kulübesindeki hallerini de fotoğrafladı. Portekizli yıldızın somurtkan hali dikkatlerden kaçmadı.
HEMEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise, Portekizli yıldızın yedek başlamasıyla ilgili olarak, "90 dakika boyunca dünyanın en iyi oyuncusunun tadını çıkaramadığım için çok üzgünüm. Taraftarlar sürekli seni çağırıyor ve adını haykırıyor" yorumunu yaptı. Dailymail, ayrıca Cristiano Ronaldo'nun maçtan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediğini de fotoğraflarıyla birlikte okuyucularına servis etti. Portekiz Milli Takımı'nın hocası Fernando Santos'a tepkili olduğu belirtilen Ronaldo'nun maçtan sonra hemen soyunma odasına girdiği gözlendi.