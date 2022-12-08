Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Ronaldo yedek kaldı! Sevgilisi ve kardeşi hocasına ateş püskürdü





HEMEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise, Portekizli yıldızın yedek başlamasıyla ilgili olarak, "90 dakika boyunca dünyanın en iyi oyuncusunun tadını çıkaramadığım için çok üzgünüm. Taraftarlar sürekli seni çağırıyor ve adını haykırıyor" yorumunu yaptı. Dailymail, ayrıca Cristiano Ronaldo'nun maçtan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediğini de fotoğraflarıyla birlikte okuyucularına servis etti. Portekiz Milli Takımı'nın hocası Fernando Santos'a tepkili olduğu belirtilen Ronaldo'nun maçtan sonra hemen soyunma odasına girdiği gözlendi.

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