Antalyaspor hazırlık maçında İtalyan devi Napoli'ye 3-2 kaybetti

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada idmanlarını sürdüren Antalyaspor, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalyaspor, Napoli'ye 3-2'lik skorla kaybetti.
MAÇIN AYRINTILARI
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da yapılan hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie liderlik koltuğunda oturan Napoli'ye 3-2 yenildi.
Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series kapsamında yapılan maça kırmızı-beyazlı ekip; Alperen Uysal, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Soner Aydoğdu, Larsson, Güray Vural, Fernando, Admir Mehmedi, Ghacha, Adriano 11'iyle başladı.