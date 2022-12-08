Galatasaray'ın bitmeyen kabusu milli ara! Yıldızlar sakatlandı turnuvadaki isimler parlayamadı

Süper Lig'de kurduğu iddialı kadroyla son haftalarda uyumu arttıran, performansını yükselten ve seri galibiyetler almaya başlayan Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında moralli girmişti. Ancak aradan geçen yaklaşık 1 aylık sürede sarı-kırmızılılar için işler hiç yolunda gitmedi.
Cimbom, Karagümrük'ü 2-0 yenip morallendikten sonra Beşiktaş derbisinden üstün bir futbol ve 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Zorlu Başakşehir deplasmanında ise gol şov yapıp 7-0'lık zaferle gövde gösterisi yapan Aslan, taraftarlarını mutlu etmişti. Dünya Kupası arasında ise takım alt üst oldu.
SAKATLIKLAR BEL BÜKECEK
Aslan'ın ilk kaybı, takımın maestrosu Sergio Oliveira oldu. Portekizli yıldız, 28 Kasım'da antrenmanda sakatlandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi. Oliveira'nın sahalardan 1 ay uzak kalacağını Teknik Direktör Okan Buruk açıkladı. Oliveira, hızla tedaviye başladı ve 15. haftada yapılacak İstanbulspor maçına yetişmeye çalışıyor.
Galatasaray'a ikinci şoku ise takımın yıldız santrforu Mauro Icardi'den geldi. 30 Kasım'da yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hissettiği için idmanı yarıda bırakan 29 yaşındaki golcünün MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildi. Arjantinli golcü de Oliveira gibi 1 ay sahalardan uzak kalacak.