Galatasaray'ın bitmeyen kabusu milli ara! Yıldızlar sakatlandı turnuvadaki isimler parlayamadı

Cimbom'un 6 Aralık'ta evinde Villarreal ile yaptığı hazırlık maçında ise üçüncü kötü haber Yunus Akgün'den geldi. Milli araya girildiğinde özel kondisyonerle çalışmalar yapan, 5 Aralık'ta sözleşmesini uzatan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, hazırlık maçında diz yan bağlarında zorlanma meydana geldiği açıklandı. Yunus da diğer arkadaşları gibi en az 4 hafta formasından uzak kalacak.

YÜKSEK FORMUNU YİTİRDİ

Galatasaray, 3 futbolcusunu sakatlığa kurban etmesinin yanında maç ritmini de kaybetti… Sarı-kırmızılılar, önce Rayo Vallecano'ya 1-0, sonra Villarreal'e evinde oynamasına rağmen 4-3 mağlup olarak formunu kaybettiğini gösterdi. Cimbom'da yedek kaleci konumunda olan Okan Kocuk'un yediği goller de taraftarların tepkisini çekti. 27 yaşındaki eldiven, Muslera'nın cezalı olması nedeniyle İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayacak ve taraftarlar bu durumdan endişe duyuyor.

"MUSLERA CEZA ALIR MI?" KORKUSU

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasına rağmen süre almayan Fernando Muslera, ülkesinin turnuvaya veda ettiği maçta hakeme büyük tepki göstermişti. Uruguay, H Grubu son maçında Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen 1 gol daha az attığı için elenmişti. Maçta Cavani'nin penaltısını vermeyen Alman hakem Daniel Siebert'e maç sonu yoğun şekilde itiraz eden Muslera'nın ceza alacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ceza alması halinde lig maçlarında yer alamama ihtimali yüzünden endişe duyuyor…