Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi: Kız kardeşi ve sevgilisinden büyük tepki! 6-1’lik galibiyete sevinmedi

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz, İsviçre ile karşılaştı. Portekiz'in ve dünya futbolunun 1 numarası Cristiano Ronaldo dünkü maça yedek kulübesinde başladı.
GÜNDEM OLDU
Portekiz maçı 6-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırırken gündem yine Cristiano Ronaldo'yu. Oyuna sonradan giren yıldız oyuncunun maç sırasında ve sonrasında yaptığı hareketler İngiliz medyasında gündem oldu.
OLAY AÇIKLAMALAR!
Kız kardeşi ise olay açıklamalara imza attı.
İngiliz medyasından Dailymail, Ronaldo'nun kız kardeşinin açıklamalarına yer verdi. R7'nin kardeşi Elma Aveiro yapığı açıklamada, "Portekiz Milli Takımı'na çok şeyler vermiş bir yıldızı böyle aşağılamak utanç verici" ifadelerini kullandı.