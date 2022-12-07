Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi: Kız kardeşi ve sevgilisinden büyük tepki! 6-1’lik galibiyete sevinmedi

Gazete ayrıca Ronaldo'nun oyuna girmeden önce yedek kulübesindeki hallerini de fotoğrafladı. Portekizli yıldızın somurtkan hali dikkatlerden kaçmadı.

SEVGİLİSİNDEN TEPKİ

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise, Ronaldo'nun yedek başlamasıyla ilgili olarak, "90 dakika boyunca dünyanın en iyi oyuncusunun tadını çıkaramadığım için çok üzgünüm. Taraftarlar sürekli seni çağırıyor ve adını haykırıyor" yorumunu yaptı.