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    • Spor
    • 07.12.2022 12:03
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    • 07.12.2022 12:21
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    Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi: Kız kardeşi ve sevgilisinden büyük tepki! 6-1’lik galibiyete sevinmedi

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz son 16 turunda rakibi İsviçre'yi 6-1 yenerek saf dışı bıraktı. Maçın sürprizi dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maça yedek kulübesinde başlaması oldu. Ronaldo, maç sırasında ve sonrasında yaptığı hareketlerle basının ilgisini çekti. Yıldız futbolcunun sevgilisi ve kız arkadaşının yaptığı açıklamalar ise olay yarattı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Ben tek siz hepiniz!

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz, İsviçre ile karşılaştı. Portekiz'in ve dünya futbolunun 1 numarası Cristiano Ronaldo dünkü maça yedek kulübesinde başladı.

    GÜNDEM OLDU
    Portekiz maçı 6-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırırken gündem yine Cristiano Ronaldo'yu. Oyuna sonradan giren yıldız oyuncunun maç sırasında ve sonrasında yaptığı hareketler İngiliz medyasında gündem oldu.

    OLAY AÇIKLAMALAR!
    Kız kardeşi ise olay açıklamalara imza attı.

    İngiliz medyasından Dailymail, Ronaldo'nun kız kardeşinin açıklamalarına yer verdi. R7'nin kardeşi Elma Aveiro yapığı açıklamada, "Portekiz Milli Takımı'na çok şeyler vermiş bir yıldızı böyle aşağılamak utanç verici" ifadelerini kullandı.

        Gazete ayrıca Ronaldo'nun oyuna girmeden önce yedek kulübesindeki hallerini de fotoğrafladı. Portekizli yıldızın somurtkan hali dikkatlerden kaçmadı.

        SEVGİLİSİNDEN TEPKİ
        Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise, Ronaldo'nun yedek başlamasıyla ilgili olarak, "90 dakika boyunca dünyanın en iyi oyuncusunun tadını çıkaramadığım için çok üzgünüm. Taraftarlar sürekli seni çağırıyor ve adını haykırıyor" yorumunu yaptı.

        TURA SEVİNMEDİ
        Dailymail, ayrıca Cristiano Ronaldo'nun maçtan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediğini de fotoğraflarıyla birlikte okuyucularına servis etti. Portekiz Milli Takımı'nın hocası Fernando Santos'a tepkili olduğu belirtilen Ronaldo'nun maçtan sonra hemen soyunma odasına girdiği gözlendi.

        Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının 73. dakikasında Joao Felix'in yerine oyuna dahil oldu. 4 maçta 253 dakika süre alan R7, 1 golle mücadele ediyor. Ronaldo'nun Fas ile oynanacak çeyrek final maçında 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

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        Konut fırsatçıları yine sahnede
        Haberler Spor Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi: Kız kardeşi ve sevgilisinden büyük tepki! 6-1’lik galibiyete sevinmedi
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