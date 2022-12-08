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    Fenerbahçe Süper Lig’e hazır! Sarı-Lacivertliler, 3. özel maçını da kazandı

    Dünya Kupası arasında Vallecano’yu ve Villarreal’i deviren F.Bahçe, Alanya’yı da üstün futbolla geçti. Golleri 28’de İrfan, 41 ve 15’de Serdar Dursun ve 48’de Lincoln attı. Alanya’nın golleri Efkan ve Candeis’tan geldi.

    Fenerbahçe Süper Lig’e hazır

    Fenerbahçe, hiç lige ara verilmemiş gibi oynuyor... Sarı-Lacivertliler, Alanya ile yaptığı hazırlık maçını bol golle kazandı. 28'de sol kanattan Mert Hakan'ın ortasına İrfan Can gelişine vurdu: 0-1. 35'te Serdar Dursun, Leroy Fer'in müdahalesiyle yerde kalınca penaltı kararı çıktı. Serdar penaltıda kaleci Runarsson'a takıldı. 41'de Serdar Dursun önüne düşen topa sert vurdu: 0-2. 47'de Serdar Dursun'un havadan pasında Lincoln Henrique nefis vurdu: 0-3. 51'de Serdar Dursun bir gol daha attı: 0-4. 78'de Efkan Bekiroğlu harika bir frikik golü attı: 1-4. 90+1'de Candeias attı: 2-4. F.Bahçe; yaptığı 3 hazırlık maçı da kazandı.

    ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİK
    Serdar Dursun: Kazanma alışkanlığımız oldu. Maçı döndürecek oyunculara sahibiz. Kenetlendik, şampiyonluğu çok istiyoruz.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Süper Lig’e hazır! Sarı-Lacivertliler, 3. özel maçını da kazandı
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