Fenerbahçe Süper Lig’e hazır! Sarı-Lacivertliler, 3. özel maçını da kazandı

Fenerbahçe, hiç lige ara verilmemiş gibi oynuyor... Sarı-Lacivertliler, Alanya ile yaptığı hazırlık maçını bol golle kazandı. 28'de sol kanattan Mert Hakan'ın ortasına İrfan Can gelişine vurdu: 0-1. 35'te Serdar Dursun, Leroy Fer'in müdahalesiyle yerde kalınca penaltı kararı çıktı. Serdar penaltıda kaleci Runarsson'a takıldı. 41'de Serdar Dursun önüne düşen topa sert vurdu: 0-2. 47'de Serdar Dursun'un havadan pasında Lincoln Henrique nefis vurdu: 0-3. 51'de Serdar Dursun bir gol daha attı: 0-4. 78'de Efkan Bekiroğlu harika bir frikik golü attı: 1-4. 90+1'de Candeias attı: 2-4. F.Bahçe; yaptığı 3 hazırlık maçı da kazandı.



ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİK

Serdar Dursun: Kazanma alışkanlığımız oldu. Maçı döndürecek oyunculara sahibiz. Kenetlendik, şampiyonluğu çok istiyoruz.

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