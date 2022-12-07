Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u 4-2 yendi.
Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor ile yoğun yağış altında mücadele etti. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Burak Şeker düdük çaldı. Şeker'in yardımcılıklarını Kerem İlitangil ile Mazlum Doğan Bodur üstlendi. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli karşılaşmaya, Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Fer, Umut, Yusuf, Efecan, Furkan, Lusamba, Cavaleiro, Hassan ilk 11'i ile çıkarken; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Rossi, King, Serdar Dursun 11'i ile maça başladı.
28'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde soldan sıfıra inen Mert Hakan'ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran İrfan Can ağları havalandırdı: 0-1.