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    Deniz Undav kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği yıldız için Almanlar da devrede...

    Brighton’ın yıldızını Galatasaray ve F.Bahçe dışında Schalke, Köln ve Hertha Berlin de transfer etmek istiyor... Alman medyası Undav’ın rotasının Almanya ya da Türkiye olacağını yazdı

    Deniz Undav kapışması

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Deniz Undav için Almanlar da devreye girdi...



    Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan ve yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, tecrübeli golcüyle kadroyu güçlendirmenin peşinde... Fenerbahçe de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası Ocak ayında golcü transferi yapmayı planlıyor. Hedefteki isim ise Deniz Undav...



    Ancak yıldız golcü ile ilgili Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı... Yıldız oyuncuyu, G.Saray ve F.Bahçe dışında Schalke 04, Köln ve Hertha Berlin de kadrosuna katmak istiyor.



        BELÇİKA'DA GOLLERİ SIRALADI
        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Deniz Undav, 2022 yılının başında Belçika ekibi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro'ya transfer oldu. Bu sezon İngiliz ekibinde 10 maçta görev alan Deniz 1 gol attı.



        Premier Lig'e uyum sağlamakta zorlanan Deniz Undav geçen sezon Union Saint Gilloise formasıyla 41 karşılaşmada 27 gol, 13 asist üreterek muhteşem bir grafik çizdi. Brighton ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Deniz Undav, kariyerinde 243 karşılaşmada forma giyerken 116 gol ve 53 gol üretti.

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