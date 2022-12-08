Deniz Undav kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği yıldız için Almanlar da devrede...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Deniz Undav için Almanlar da devreye girdi...
Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan ve yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, tecrübeli golcüyle kadroyu güçlendirmenin peşinde... Fenerbahçe de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası Ocak ayında golcü transferi yapmayı planlıyor. Hedefteki isim ise Deniz Undav...
Ancak yıldız golcü ile ilgili Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı... Yıldız oyuncuyu, G.Saray ve F.Bahçe dışında Schalke 04, Köln ve Hertha Berlin de kadrosuna katmak istiyor.