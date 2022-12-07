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    • 07.12.2022 12:11
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    • 07.12.2022 12:22
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    Galatasaray Deniz Undav için savaşıyor! Schalke ayrıntısı

    Galatasaray Deniz Undav için savaş veriyor! Marka bir golcü ile kadrosunu güçlendirmeninin peşinde olan Galatasaray, Deniz Undav ile ilgilenirken bomba bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu ile Galatasaray dışında Schalke 04, Köln, Hertha Berlin ve Fransa’dan bir kulüp ilgilendiği öğrenildi. Unday'ın geçmiş Schalke için söylediği söz yeniden gündeme geldi.

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Galatasaray Deniz Undav için savaşıyor! | Özel

    Galatasaray, Ocak ayında golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan ve yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, marka bir golcü ile kadrosunu güçlendirmenin peşinde...

    GALATASARAY'IN HEDEFİ DENİZ UNDAV
    Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde uzun süredir yer alan Deniz Undav ile ilgili Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen 26 yaşındaki golcü ile Galatasaray dışında Schalke 04, Köln, Hertha Berlin ve Fransa'dan bir kulüp ilgileniyor.

    SCHALKE AYRINTISI
    Alman medyasında Deniz Undav'ın bir sözü yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncu 2021 yılında yaptığı açıklamada, "Schalke için ikinci ligde oynarım" demişti. Yıldız oyuncunun geçtiğimiz günlerde Almanya'da olduğu iddia edildi.

    DENİZ UNDAV'IN PİYASA DEĞİERİ VE İSTATİSTİKLERİ
    Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Deniz Undav, 2022 yılının başında Belçika ekibi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro'ya transfer oldu. Bu sezon İngiliz ekibinde 10 maçta görev alan Deniz 1 gol attı.

        Premier Lig'e uyum sağlamakta zorlanan Deniz Undav geçen sezon Union Saint Gilloise formasıyla 41 karşılaşmada 27 gol, 13 asist üreterek muhteşem bir grafik çizdi.

        Brighton ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Deniz Undav, kariyerinde 243 karşılaşmada forma giyerken 116 gol ve 53 gol üretti.
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        Konut fırsatçıları yine sahnede
        Haberler Spor Galatasaray Deniz Undav için savaşıyor! Schalke ayrıntısı
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