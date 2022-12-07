Galatasaray Deniz Undav için savaşıyor! Schalke ayrıntısı

Galatasaray, Ocak ayında golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan ve yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, marka bir golcü ile kadrosunu güçlendirmenin peşinde...

GALATASARAY'IN HEDEFİ DENİZ UNDAV

Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde uzun süredir yer alan Deniz Undav ile ilgili Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen 26 yaşındaki golcü ile Galatasaray dışında Schalke 04, Köln, Hertha Berlin ve Fransa'dan bir kulüp ilgileniyor.