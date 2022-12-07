Galatasaray Deniz Undav için savaşıyor! Schalke ayrıntısı

Galatasaray, Ocak ayında golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan ve yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, marka bir golcü ile kadrosunu güçlendirmenin peşinde...
GALATASARAY'IN HEDEFİ DENİZ UNDAV
Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde uzun süredir yer alan Deniz Undav ile ilgili Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen 26 yaşındaki golcü ile Galatasaray dışında Schalke 04, Köln, Hertha Berlin ve Fransa'dan bir kulüp ilgileniyor.
SCHALKE AYRINTISI
Alman medyasında Deniz Undav'ın bir sözü yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncu 2021 yılında yaptığı açıklamada, "Schalke için ikinci ligde oynarım" demişti. Yıldız oyuncunun geçtiğimiz günlerde Almanya'da olduğu iddia edildi.
DENİZ UNDAV'IN PİYASA DEĞİERİ VE İSTATİSTİKLERİ
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Deniz Undav, 2022 yılının başında Belçika ekibi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro'ya transfer oldu. Bu sezon İngiliz ekibinde 10 maçta görev alan Deniz 1 gol attı.