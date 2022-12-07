Ronaldo’nun kulübeye çekildiği maçta Portekiz, İsviçre’yi 6-1 mağlup etti! Portekiz ile Fas yarı final için kapışacak

Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı maçta Portekiz, İsviçre'ye fark attı. Ronaldo yerine oynayan Benfica'nın 21 yaşındaki golcüsü Goncalo Matias Ramos görevini başarıyla yaptı. 17'de topu iğne deliğinden geçiren Ramos açılışı yaptı. Pepe 33'te skoru 2-0'e getirdi. Ramos, 51'de gol attı, 55'te Guerreiro'ya asist yaptı: 4-0. 58'de Akanji farkı düşürdü: 4-1. 67'de Ramos bir daha sahneye çıktı: 5-1