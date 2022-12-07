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    Ronaldo’nun kulübeye çekildiği maçta Portekiz, İsviçre’yi 6-1 mağlup etti! Portekiz ile Fas yarı final için kapışacak

    Portekiz, İsviçre’yi gole boğarak rakiplere korku saldı. 21 yaşındaki santrafor Ramos, 11’de çıktığı maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Diğer goller Pepe, Guerreiro ve Leao’dan geldi. İsviçre’nin teselli sayısını ise Manuel Akanji kaydetti.

    CR7 yoksa Ramos var

    Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı maçta Portekiz, İsviçre'ye fark attı. Ronaldo yerine oynayan Benfica'nın 21 yaşındaki golcüsü Goncalo Matias Ramos görevini başarıyla yaptı. 17'de topu iğne deliğinden geçiren Ramos açılışı yaptı. Pepe 33'te skoru 2-0'e getirdi. Ramos, 51'de gol attı, 55'te Guerreiro'ya asist yaptı: 4-0. 58'de Akanji farkı düşürdü: 4-1. 67'de Ramos bir daha sahneye çıktı: 5-1



    GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
    Maç farka koşunca tribündeki binlerce seyirci Ronaldo'nun ismini haykırdı. 37 yaşındaki yıldız 73'te oyuna girdi. Pepe'nin kaptanlık pazubandını verdiği CR7, 84'te fileleri sarstı ama ofsayta takıldı. Uzatmalarda Leao attı: 6-1 Portekiz, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Maç 10 Aralık'ta oynanacak.



    4.5 YIL SONRA YEDEK!
    Ronaldo, 2008'den sonra ilk kez büyük bir turnuvada kulübede kaldı. 37 yaşındaki yıldız, 31 maçın tamamına 11'de başlamıştı. CR7, 73'te girdi.

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    Haberler Spor Ronaldo’nun kulübeye çekildiği maçta Portekiz, İsviçre’yi 6-1 mağlup etti! Portekiz ile Fas yarı final için kapışacak
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