Yıllar sonra ilk! Cristiano Ronaldo bu kez kulübede oturdu
Cristiano Ronaldo bu kez kulübede oturdu! Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2008'den sonra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan bir maçta ilk kez 11'de sahaya çıkamadı.
06.12.2022 23:02 - Son Güncelleme: 06.12.2022 23:02
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, Cristianı Ronaldo'ya ilk 11'de yer vermedi.
CRİSTİANO RONALDO YILLAR SONRA YEDEK
Yedek kulübesinde yer alan 37 yaşındaki Cristinao, 2008'den bu yana Portekiz'in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 31 müsabakanın tümüne ilk 11'de başlamıştı.
Yıldız futbolcu, bu tarihten sonra Portekiz'in 2008, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı 31 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de şans bulmuştu.