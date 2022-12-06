Yıllar sonra ilk! Cristiano Ronaldo bu kez kulübede oturdu

Yıldız futbolcu, bu tarihten sonra Portekiz'in 2008, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı 31 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de şans bulmuştu.