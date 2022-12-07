Galatasaray'da yeni bir yıldız doğuyor: 19'luk Baran Aksaka'dan göz dolduran performans

Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sebebiyle verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirirken, Sarı-Kırmızılılar son oynadığı maçta İspanyol temsilcisi Villareal'e 4-3 kaybetti. Bu maçta forma giyen isimlerden biri de genç oyuncu Baran Aksaka oldu. 19 yaşındaki futbolcunun performansı dikkati çekti.
BARAN ASİST YAPTI
Baran Aksaka, İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt'un yerine oyuna dahil oldu. Aksaka, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golde asisti yapan futbolcuydu. Bu gol skoru 4-2'ye getiren gol olarak kayıtlara geçti.
ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU
1.78 boyundaki Baran Aksaka, önlibero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar Cimbom ile sözleşmesi bulunan futbolcu, Galatasaray taraftarlarının da beğenisini kazandı.