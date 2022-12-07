Galatasaray'da yeni bir yıldız doğuyor: 19'luk Baran Aksaka'dan göz dolduran performans

MAÇIN ARDINDAN NELER SÖYLEDİ?

1-0 kaybedilen Rayo Vallecano maçında da 67. dakikadan itibaren Kazımcan'ın yerine oyuna giren Baran Aksaka, 4-3'lük karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmeler yaptı. Genç futbolcu, "Her şeyden önce bu bir hazırlık maçı. Bence iki maçta da bireysel olarak iyi oynadığımı düşünüyorum. Maçı çevirebilirdik. Galip de gelebilirdik. Derslerimizi çıkaracağız. Okan Buruk hocamız genç oyunculara şans veriyor. Maçı bitiren kadronun neredeyse hepsi altyapıdan gelen oyunculardı" ifadelerini kullandı.