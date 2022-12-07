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    • Spor
    • 07.12.2022 12:06
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    • 07.12.2022 12:06
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    Galatasaray'da yeni bir yıldız doğuyor: 19'luk Baran Aksaka'dan göz dolduran performans

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçlarına devam ederken, forma şansı bulan genç yetenek Baran Aksaka performansıyla dikkat çekti. 19 yaşındaki isim orta sahada başarılı işlere imza atarken, taraftarın da beğenisini kazandı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’da yeni bir yıldız doğuyor!

    Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sebebiyle verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirirken, Sarı-Kırmızılılar son oynadığı maçta İspanyol temsilcisi Villareal'e 4-3 kaybetti. Bu maçta forma giyen isimlerden biri de genç oyuncu Baran Aksaka oldu. 19 yaşındaki futbolcunun performansı dikkati çekti.

    BARAN ASİST YAPTI
    Baran Aksaka, İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt'un yerine oyuna dahil oldu. Aksaka, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golde asisti yapan futbolcuydu. Bu gol skoru 4-2'ye getiren gol olarak kayıtlara geçti.

    ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU
    1.78 boyundaki Baran Aksaka, önlibero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar Cimbom ile sözleşmesi bulunan futbolcu, Galatasaray taraftarlarının da beğenisini kazandı.

        "BERKAN OYNAYACAĞINA O OYNASIN"
        Sosyal medyada Aksaka ile ilgili bazı taraftarlar, "Berkan oynayacağına Baran oynasın" ve "Bir yıldız doğuyor" yorumlarını yaptı. 2003 Tekirdağ doğumlu Özgür Baran Aksaka'ya Transfermarkt verilerine göre; şu anda 50 bin euro değer biçiliyor.

        MAÇIN ARDINDAN NELER SÖYLEDİ?
        1-0 kaybedilen Rayo Vallecano maçında da 67. dakikadan itibaren Kazımcan'ın yerine oyuna giren Baran Aksaka, 4-3'lük karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmeler yaptı. Genç futbolcu, "Her şeyden önce bu bir hazırlık maçı. Bence iki maçta da bireysel olarak iyi oynadığımı düşünüyorum. Maçı çevirebilirdik. Galip de gelebilirdik. Derslerimizi çıkaracağız. Okan Buruk hocamız genç oyunculara şans veriyor. Maçı bitiren kadronun neredeyse hepsi altyapıdan gelen oyunculardı" ifadelerini kullandı.

        *Galatasaray'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, Antalya'daki kampta 16 Aralık Cuma günü ise Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

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