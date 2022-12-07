Dünya Kupası’nda en iyi 11’e Beşiktaş damgası!

Fransa basınından L'Equipe'in haberine göre 2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turunun en başarılı futbolcuları belli oldu.
Kalede Hırvatistan'ın file bekçisi Livakovic yer aldı. Japonya maçında seri penaltı atışlarında yıldızlaşan Livakovic alkış aldı.
Hırvatistan'ın file bekçisi Livakovic
Sağ bekte Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu 3-1 kazanılan ABD maçında 1 gol, 2 asistle oynadı.
Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries
SAVUNMANIN SOLUNDA AZİZ BEHİCH
Savunmanın solunda ise bir dönem Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giyen Avustralyalı oyuncu Aziz Behich listeye girdi.