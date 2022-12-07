Dünya Kupası’nda en iyi 11’e Beşiktaş damgası!

Fransa basınından L'Equipe'in haberine göre 2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turunun en başarılı futbolcuları belli oldu.

Kalede Hırvatistan'ın file bekçisi Livakovic yer aldı. Japonya maçında seri penaltı atışlarında yıldızlaşan Livakovic alkış aldı.