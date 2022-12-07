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    • Spor
    • 07.12.2022 16:56
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    • 07.12.2022 16:56
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    Dünya Kupası’nda en iyi 11’e Beşiktaş damgası!

    Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Dünya Kupası'nda son 16 turunun en iyi isimleri belli oldu. Savunmada Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss dikkatleri çekerken 39 yaşındaki eski Kara Kartal, Pepe, Saiss'in partneri oldu. Süper Lig'de daha önce Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor'da oynayan Aziz Behich de sol bek olarak yer aldı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Dünya Kupası’na Beşiktaş damgası!

    Fransa basınından L'Equipe'in haberine göre 2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turunun en başarılı futbolcuları belli oldu.

    Kalede Hırvatistan'ın file bekçisi Livakovic yer aldı. Japonya maçında seri penaltı atışlarında yıldızlaşan Livakovic alkış aldı.


    Hırvatistan'ın file bekçisi Livakovic

    Sağ bekte Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu 3-1 kazanılan ABD maçında 1 gol, 2 asistle oynadı.


    Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries

    SAVUNMANIN SOLUNDA AZİZ BEHİCH
    Savunmanın solunda ise bir dönem Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giyen Avustralyalı oyuncu Aziz Behich listeye girdi.


        Avustralyalı oyuncu Aziz Behic

        STOPERDE BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI SAİSS
        Stoperde Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss yer aldı. Saiss, turnuvanın başından bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyuyor. Fas son 16 turunda İspanya'yı eledi...

        SAİSS'İN ORTAĞI DA ESKİ BEŞİKTAŞLI PEPE
        Saiss'in partneri ise İsviçre maçında bir kafa golü atan 39 yaşındaki Portekizli Pepe... Eski Beşiktaşlı futbolcu, adeta zamana meydan okuyor...


        Portekizli Pepe

        Orta alanda eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat yer aldı. Orta alanda İngiltere'den Bellingham ve Brezilyalı Paqueta da yıldızını parlatan isimler oldu.
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            Haberler Spor Dünya Kupası’nda en iyi 11’e Beşiktaş damgası!
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