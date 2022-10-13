Deniz Undav sürprizi! Galatasaray devre arasında golcü transferi yapmak için harekete geçti

Galatasaray'da gündem golcü transferi... Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek istiyor... Sezon başında Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve İsviçreli forvet Haris Seferovic'i kadrosuna katan Cimbom golcülerden istenilen katkıyı henüz alamadı. Aslan'ın golcü transferi takımdan gidecek bir isme bağlı... Galatasaray devre arasında Bafetimbi Gomis ya da Haris Seferovic'ten biriyle yollarını ayırırsa Deniz Undav'ı renklerine katacak. Bu yılın başında Belçika ekibi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde aradığını bulamadı. Devre arasında ise başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu bu sezon sadece 85 dakika görev alırken 1 gole imza attı. Fazla süre almak isteyen Deniz Undav'ın Galatasaray'ın teklifine sıcak bakması bekleniyor.