İmzayı attı nazara geldi! Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'den kötü haber!

Galatasaray, Villarreal maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yunus Akgün'ün iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Villarreal ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullanıldı.
Galatasaray genç futbolcu Yunus Akgün ile sözleşme uzatmıştı.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ: İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN ALACAĞI PARA
Sarı - kırmızılılar Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.
2022/23: 13.650.000 TL
2023/24: 14.950.000 TL
2024/25: 17.200.000 TL
2025/26: 19.750.000 TL