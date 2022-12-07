İmzayı attı nazara geldi! Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'den kötü haber!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 38 maçta 9 gol ve 17 asistle muhteşem bir performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Yunus, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı.