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    • Spor
    • 07.12.2022 18:11
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    • 07.12.2022 18:11
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    İmzayı attı nazara geldi! Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'den kötü haber!

    Galatasaray'ın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Külüpten yapılan açıklamada "Villarreal ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullanıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İmzayı attı nazara geldi!

    Galatasaray, Villarreal maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yunus Akgün'ün iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.



    Kulüpten yapılan açıklamada; "Villarreal ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullanıldı.

    Galatasaray genç futbolcu Yunus Akgün ile sözleşme uzatmıştı.

    GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ: İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN ALACAĞI PARA
    Sarı - kırmızılılar Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

    2022/23: 13.650.000 TL

    2023/24: 14.950.000 TL

    2024/25: 17.200.000 TL

    2025/26: 19.750.000 TL

        TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
        Söz konusu gelişmeyi Takvim.com.tr günler öncesinden yazmıştı.

        ADANA DEMİRSPOR'DA PARLADI
        22 yaşındaki yıldız oyuncu, 2018 yılında Sarı-Kırmızılılar'ın A takımına yükselmiş ve sonrasında Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Genç yetenek özellikle geçen sezon Güney ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 38 maçta 9 gol ve 17 asistle muhteşem bir performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Yunus, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı.

        1 ASİST ÜRETEBİLDİ
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un son maçlarda görev vermediği Yunus Akgün, Süper Lig'de 10 maçta görev aldı ve 1 asist üretebildi. 8.5 milyon Euro piyasa değeri olan Yunus Akgün, bu sezon ligde sadece 4 maçta 90 dakika sahada kaldı.

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