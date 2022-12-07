Trabzonspor hazırlık maçında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı





İkinci yarıda iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine gitti. Crystal Palace, 63. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takımın tempolu mücadelesine rağmen skor değişmedi ve maç 2-2 sona erdi.