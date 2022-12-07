Trabzonspor hazırlık maçında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series kapsamında yapılan maça bordo-mavili ekip; Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Jean-Philippe Gbamin, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Umut Bozok 11'iyle başladı.
Trabzonspor'da Muhammed Taha Tepe, Bruno Peres, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Taha Altıkardeş, Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım da süre aldı.