Cengiz olmadı Halil geliyor! Galatasaray, Westerlo forması giyen Halil Akbunar ile çok büyük oranda anlaştı





HALİL'İN PERFORMANSI

Güncel market değeri 2.5 milyon euro olan futbolcu, kariyerinde 110 maçta sol kanat, 82 karşılaşmada ise sağ kanatta oynadı. Halil geride bıraktığımız aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye'den beni çok isteyen takımlar olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı. Akbunar, şu anda 1. Lig'e olan Göztepe'de 6 sezon oynamış ve dikkatleri üstüne çekmişti.