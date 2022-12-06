Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cengiz olmadı Halil geliyor! Galatasaray, Westerlo forması giyen Halil Akbunar ile çok büyük oranda anlaştı

    Cengiz Ünder transferinde sonuç alamayan Galatasaray, rotayı Belçika’ya kırdı... Halil Akbunar ile büyük ölçüde anlaşan Aslan’ın hedefi, milli yıldızı kiralamak...

    takvim.com.tr
    Cengiz olmadı Halil geliyor

    Ocak ayında yapacağı transferler için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i isteyen Sarı- Kırmızılılar, transferde olumlu bir sonuç alamadı. Rotayı Westerlo'da oynayan Halil Akbunar'a kıran Galatasaray, Belçika ekibinde oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile büyük oranda el sıkıştı.



    GÖZLER İMZAYA ÇEVRİLDİ
    Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon euro karşılığında transfer olan Halil Akbunar, bu sezon 13 maçta görev alırken 3 gol attı ve 3 de asist üretti. Ocak ayında G.Saray ile kiralık sözleşme imzalaması beklenen Akbunar, kariyerinde ise toplam 353 maçta 55 gol 64 asist kaydetti.



    HALİL'İN PERFORMANSI
    Güncel market değeri 2.5 milyon euro olan futbolcu, kariyerinde 110 maçta sol kanat, 82 karşılaşmada ise sağ kanatta oynadı. Halil geride bıraktığımız aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye'den beni çok isteyen takımlar olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı. Akbunar, şu anda 1. Lig'e olan Göztepe'de 6 sezon oynamış ve dikkatleri üstüne çekmişti.
        CHP’nin ettiği rezil küfür tutanaklarda
        Haberler Spor Cengiz olmadı Halil geliyor! Galatasaray, Westerlo forması giyen Halil Akbunar ile çok büyük oranda anlaştı
            SON DAKİKA